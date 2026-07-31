Suma y sigue: el Puerto de Alicante aumenta un 25 % el tráfico de mercancías en el primer semestre

El Puerto de Alicante cerró el primer semestre con un incremento del tráfico de mercancías del 25 % con relación al mismo periodo del ejercicio pasado, reafirmando de esta forma la buena dinámica en la que se halla inmerso desde el inicio del año. De acuerdo con la información facilitada desde Puertos del Estado, el recinto alicantino ha movido durante estos seis meses 1.677.814 toneladas, en un contexto en el que todos los indicadores han registrado una evolución positiva.

Así, la mercancía en general ha registrado un aumento del 45,4 %, hasta alcanzar las 993.347 toneladas, mientras que los graneles sólidos han tenido un incremento más discreto, del 0,6%, lo que ha servido para quedarse en 627.140 toneladas. El aumento de los graneles líquidos, por su parte, ha sido mucho más contundente, del 69,1 %, lo que ha situado el global en 46.390 toneladas.

Otro de los apartados que viene presentando datos positivos prácticamente desde su implantación es el denominado tráfico ro-ro, es decir, aquel en el que las mercancías son transportadas en barco a bordo de camiones. En esta caso, el crecimiento en este primer semestre ha sido del 10,4 %, lo que ha permitido alcanzar las 48.328 toneladas.

Dos cruceros de grandes dimensiones atracados en el Puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

En lo que respecta a los cruceros, han pasado por el Puerto de Alicante en este intervalo de tiempo 47 buques, cuatro más que el año pasado, si bien lo más significativo es el aumento de pasajeros, del 40,7 %, lo que ha llevado la cifra a 137.180. Los pasajeros en régimen de transporte, eso sí, han registrado un ligero descenso del 6,1 %, dejando la cifra en 58.898.

Actividad económica

Estas cifras, según ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, están contribuyendo a que la actividad económica del Puerto presente una evolución positiva, esperándose que 2026 vuelva a cerrarse con resultados históricos. Según el informe presentado por el presidente de la Autoridad Portuaria, a 31 de mayo, la cifra de negocio registraba un incremento del 10,8 % respecto al mismo periodo de 2025, impulsada principalmente por el crecimiento del tráfico de mercancías en contenedor y del tráfico de pasajeros de cruceros.

Esta evolución de la actividad tiene su reflejo directo en la cuenta de resultados del Puerto, que registra un crecimiento del resultado de explotación del 64 % y un incremento del resultado antes de impuestos del 27,7 %. Los ingresos han registrado un incremento mucho más acusado que los gastos.