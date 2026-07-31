Unicaja gana 361 millones hasta junio, un 7,1% más

Unicaja cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 361 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este viernes el banco al publicar su cuenta de resultados trimestral.

Los ingresos totales del banco en el periodo (margen bruto) fueron de 1.085 millones de euros, un 2,5% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) alcanzaron los 755 millones, un 1,7% más. Las comisiones netas avanzaron un 2,6%, hasta los 269 millones, mientras que el resultado de entidades mediante el método de participación se mantuvo estable en 61 millones.

"El resultado refleja la evolución positiva del negocio recurrente, la mejora de la actividad comercial y la calidad del balance. Se sustenta en la estabilidad de la capacidad de generación recurrente de ingresos de la entidad, apoyada en la evolución favorable del margen de intereses y de las comisiones netas, en un contexto de avance sostenido de la actividad comercial, así como en una menor necesidad de dotaciones a provisiones de crédito", ha afirmado Unicaja.

En este sentido, la diversificación de los ingresos y la "gestión activa" del balance permitirán sostener la evolución favorable del margen de intereses, absorbiendo el incremento del coste de los depósitos en un entorno de tipos de interés al alza.

Los gastos de personal entre enero y junio fueron de 293 millones, un 2,6% más, al tiempo que el resto de gastos de administración se situó en 154 millones, un 9,4% más.

El impacto de las amortizaciones creció en un 4,4%, hasta los 47 millones, mientras que el banco decidió dedicar 42 millones de euros a provisiones, un 7,9% menos. El deterioro de activos financieros impactó negativamente las cuentas en 48 millones, un 24,5% menos.

Respecto al último trimestre estanco, el resultado neto fue de 201 millones de euros, un 12,3% más, al tiempo que el margen bruto avanzó un 3,9%, hasta los 564 millones de euros.

Balance y solvencia

A cierre del semestre, el banco contabilizaba en su balance un total de activos valorados en 99.158 millones de euros, un 3,8% más que un año antes. De esa cifra, los préstamos y anticipos a la clientela crecieron un 3,3%, hasta los 51.178 millones de euros.

Asimismo, el banco contabilizaba un pasivo de 92.384 millones de euros, un 4,3% que en junio de 2025. De esa cifra, los depósitos de la clientela avanzaron un 4,1%, hasta los 76.264 millones de euros.

Unicaja ha destacado el "fuerte incremento" de la nueva producción hipotecaria respecto a junio del año anterior, que se elevó en un 39,5%, hasta los 2.093 millones de euros.

Del total de la cartera crediticia, el volumen de préstamos de dudoso recobro era de 935 millones de euros, lo que supone un descenso del 14,3% respecto a un año antes. De esta forma, la ratio de morosidad se redujo en cuatro décimas, hasta el 1,8%.

La cartera de crédito a empresas avanzó a un ritmo del 6,6% en el año, hasta los 10.497 millones de euros, mientras que la cartera hipotecaria se situó en 29.659 millones, un 1,8% más. Los préstamos al consumo se elevaron un 8,3%, hasta los 4.287 millones.

Fuera de balance, Unicaja registraba al cierre de marzo 18.016 millones de euros de clientes en fondos de inversión, un 18,2% más que un año antes. Los fondos de pensiones acumulaban un patrimonio de 3673 millones, un 0,3% menos, mientras que los seguros de ahorro se situaron en 3.842 millones, sin cambios. El resto del patrimonio gestionado por cuenta de clientes era de 1.759 millones, un 19,6% más.

En lo que se refiere a otras métricas de solvencia, el banco registro una ratio de capital CET1, el de mayor calidad, del 15,7% en su variante 'fully loaded', dos décimas menos. La ratio de capital total cayó en cuatro décimas, hasta el 19,4%. El retorno sobre capital (RoTE) fue del 10%, cuatro décimas más, aunque si se ajusta al exceso de capital, fue del 12%, también una mejora de cuatro décimas.

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En el trimestre, el banco cerró 59 oficinas, hasta situarse en 925 sucursales, además de elevar su plantilla en 18 personas, hasta 7.397 trabajadores.

Fuente: El Periódico