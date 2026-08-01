Antonio Magraner (CEAJE): "El ecosistema es poco amigable con las empresas"

-¿Cómo surgió su candidatura?

-Entré con Fermín Albaladejo y he estado 10 años en otros puestos (vicepresidente y secretario general). Así que la transición ha sido natural e intenso, al mismo tiempo; aunque se podrá decir que en el aterrizaje partía con la ventaja de conocer el funcionamiento de la casa.

-En su elección estuvo presente Pérez Llorca, ¿se conocen?

-Sí, por proximidad geográfica (sonríe). Nos conocemos antes de que fuera alcalde de Finestrat, donde creo que hizo un buen trabajo. Al margen de eso, también se daba la circunstancia de que, por primera vez, estuviera un alicantino al frente de CEAJE y le agradezco el gesto.

-Como gran parte de su vida profesional discurre en Madrid, ¿cómo ve económicamente la Comunidad Valenciana?

- Se están cerrando grandes proyectos de empresas que quieren montar sus bases en la Comunidad Valenciana y, para mí, es la mayor política social que puede existir: generar puestos de trabajo de calidad. Por otra parte, desde un punto de vista de autónomos, este último año y medio la Comunidad Valenciana ha generado prácticamente uno de cada tres nuevos que se han creado en España y otros indicadores positivos.

-Con estas olas de calor, permítame que le pregunte por ve el termómetro empresarial.

-Creo que está un poquito acorde a la temperatura que tenemos de ambiente. Desde un punto de vista de juventud empresarial, en España vemos como al joven le cuesta dar el paso para ser emprendedor, porque los mensajes que se lanzan son negativos, bien por las muchas trabas burocráticas a todos los niveles y también porque un determinado espectro político nos señala como culpables de muchas de las cosas que ocurren. Si pones todo eso en una coctelera, entiendo que un joven se lo piense antes de montar una empresa. Así que la temperatura es alta.

Magraner, en un momento de la entrevista en la redacción de INFORMACIÓN. / ALEX DOMINGUEZ

- ¿Qué objetivo personal se ha marcado para su mandato?

-En caso serán solo cuatro años, no habrá reelección, porque llevo tiempo dentro. Quiero trabajar mucho en contar con asociaciones en las pocas provincias que no tenemos representación. Hace poco inauguramos Teruel, ahora vamos a Huelva y después vendrá Castellón. De aquí a final de año queremos conseguimos vertebrar toda la Comunidad Valenciana bajo el paraguas de AJE Comunidad Valenciana. Cuesta encontrar talento porque hay una fuga grande. También queremos explorar mucho más todo el apartado internacional, que puede dar un valor añadido tal y como está ahora el mundo de conectado.

-¿Hay problemas para encontrar asociados?

-Más que para asociarse, lo que vemos es que hay una fuga de talento tremenda en determinadas provincias de España que a mi no me gusta llamar la vaciada. Lo que queremos es ejercer de movimiento tractor y que las asociaciones de jóvenes empresarios sirvan como paraguas o como lugar de refugio para que todos los que están pensando en irse vean que a lo mejor tienen oportunidades para quedarse y crecer. Contamos con un caso reciente en León, donde hace 15 años, unos jóvenes hicieron una apuesta por la comida japonesa y hoy están en más de 60 ciudades y facturando más de 100 millones de euros.

-En su discurso dijo que quería ser más activista, ¿a qué se refería?

-A ser altavoz. Muchas veces ni nosotros mismos nos lo creemos.

Tenemos que revertir ese mensaje negativo sobre la figura del empresariado

-Han subido la edad de asociación a los 45 años, ¿muy jóvenes ya no son?

-Es un debate que hemos tenido, fruto de lo que ya no solo ocurre en España. Hasta hace 10-15 años, la edad media de montar tu primera empresa era menos de 30 años. Hoy está rozando los 39. Hemos enlazado problemas económicos con crisis financieras, con pandemias, con situaciones geopolíticas muy complicadas, con crisis energéticas y eso ha producido que el joven, cada vez más, alargue todo: independencia, vivienda …

-Pero, ¿lo lógico no sería entrar en CEOE o patronales?

-Totalmente, pero es que el problema es que si hubiésemos mantenido la edad en los últimos años, no habría habido un relevo generacional. Se habla mucho de creación, pero creo que tenemos que empezar a hablar también desde las administraciones públicas, las organizaciones y los empresarios de consolidación, porque el 60 % de las empresas desaparecen el tercer o al cuarto año. Pues eso está ocurriendo también con las organizaciones y con las organizaciones de jóvenes. Aquí estamos para ayudar y mejorar el ecosistema emprendedor.

-Ese envejecimiento del empresario emergente, ¿os preocupa?

-Nos ocupa; pero creo que estamos todavía a tiempo para ir revirtiendo la tendencia y, al final, lo que tenemos que hacer es revertir ese mensaje negativo sobre la figura del empresariado, porque ahora mismo el ecosistema es muy poco amigable hacia las empresas. La fiscalidad es totalmente asfixiante. Sinceramente, pienso que hemos pasado a un estado confiscatorio. Nadie pone en duda que hay que pagar impuestos y contribuir al estado de bienestar que, en España, es robusto; pero considero que se ha diseñado una fiscalidad pensando en que hay multinacionales, cuando el 99 % somos pymes o micropymes. Deberíamos rebajar un poco esa presión fiscal, sobre todo, al inicio y más si queremos que el tejido productivo español vaya creciendo. Además, está la burocracia, totalmente desmedida y una sobrerregulación absurda. Tenemos una calidad de la norma que no tiene sentido.

Hay un monólogo social por parte del Gobierno o, si quiere, un diálogo social impuesto en uno de los niveles

-Ha citado tres causas, ¿los cierres vienen por alguna en especial?

-Creo montar un negocio en España es complicadísimo.

-¿Por qué?

-Porque todos asumimos que vamos a tener que hacer una inversión inicial, pero lo que no tiene sentido es que tú como autónomo o pyme le debas dinero a la administración antes de abrir. Nosotros apostamos por un sistema que acompañe. Le doy un ejemplo: Estonia, donde han hecho una fiscalidad acorde con la inversión. Te incorporas a las reglas de juego a medida que lo haces en el mercado.

-Sobre el diálogo social, ¿considera que está roto?

-Hay un monólogo social por parte del Gobierno o, si quiere, un diálogo social impuesto en uno de los niveles, pero no debemos confundirnos. En España, hay más de 6.000 mesas de negociación colectiva. Esa es la verdadera herramienta del diálogo social. Así que no está roto. Hay una paz social muy instaurada entre patronales y sindicatos.

-La subida del SMI, según los datos, ha sido positiva. ¿Comparte esta idea?

-Lo del salario mínimo interprofesional realmente es un melón que no se quiere abrir como correspondería. Como le decía, se legisla pensando que todas las empresas somos multinacionales y nada más lejos de la realidad. Se repite como un mantra que el empresario paga mal y no lo comparto. Una cosa es la percepción del salario que recibe el trabajador y otra cosa es el coste empresarial que te supone. Un trabajador que cobra 1.500 euros tiene un coste empresarial son 2.200 euros. Lo que estamos diciendo es al trabajador se le repercuta el sueldo íntegro. Creo que la percepción cambiaría y eso debería estar en el debate.

-Registramos los mejores resultados de empleo, pero los peores en el segmento joven. ¿Tiene relación con el hecho de que tardemos tanto en emprender?

-Creo que sí y será un problema a medio y largo plazo, porque las personas que no cotizan ahora, tendrán pensiones más bajas en el futuro. En cuanto a los motivos, también hay que tener en cuenta la falta de relevo generacional que se observa en oficios o servicios, entre otros.

-CEAJE está también vinculada a Iberoamérica, ¿cómo es el emprendimiento?

-Hay muchas sensibilidades y situaciones en función del país como ocurre en Europa. Soy un ferviente defensor y enamorado de Iberoamérica y, sinceramente, creo que tenemos una oportunidad tremenda como mercado único de más de 700 millones de personas. En los últimos años, estamos viendo que, si tradicionalmente la empresa española era la que se iba allí, ahora el talento viene España. Es enriquecedor. De hecho, tenemos que entre un 15 y 18 % de los autónomos son iberoamericanos.