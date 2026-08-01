La multinacional Bimbo estudia la adquisición de la alicantina Punto Gofre

Punto Gofre tiene sus instalaciones en Alicante y es una de las grandes naves que hay en el área empresarial de Las Atalayas. Su nombre está ligado a Mercadona, para la que es uno de sus proveedores de referencia en el apartado de postres y dulces. Su futuro está ligado ahora a una operación de compra por parte del grupo Bimbo que guarda una especial relación con la provincia alicantina. Aunque ambas empresas han declinado hacer declaraciones al respecto y comentar cualquier detalle de la operación, fuentes conocedores de la misma indican que las negociaciones están abiertas.

La noticia la adelantó el diario El Confidencial y hasta la fecha la discreción es el indicador de que la compra puede llegar a buen puerto, lo que supondría dos aspectos. El primero y fundamental es que la marca blanca de Mercadona, Hacendado, podría conservar el control "territorial" sobre su proveedor de estos postres y la segunda es la reconfiguración de la presencia de la multinacional mexicana en la Comunidad Valenciana.

Bimbo cerró las instalaciones de El Verger en 2024, algo fue relativamente traumático para la comarca de la Marina Alta, pues era de los centros que contaba con una larga trayectoria en la localidad. Aquel enero las negociaciones se fueron rápidamente al traste, porque la decisión de la compañía no incluyó solo a la planta alicantina, sino a otras dos en España. En la actualidad, el grupo cuenta con instalaciones en Paterna. La crisis fue a más cuando en 2025 anunció un ERE de más de 300 personas. El cambio de hábitos de consumo estaba detrás, según se apuntó en su momento.

La fábrica de Bimbo en El Verger se cerró en 2024 / A. P. F.

Horas altas

Este panorama choca frontalmente con este mismo periodo para la empresa alicantina. La compra, de llegar a buen puerto, se produce en un momento en el que los números respaldan la trayectoria de más de 30 años de Punto Gofre. La sociedad cerró el 2024 con una facturación con 9,1 millones, lo que suponía un crecimiento cercano al 40 % respecto a 2023. El negocio, gestionado por la familia Monsieur, ha logrado, en los últimos ejercicios, consolidar una plantilla de unas 40 personas.

Además, de acuerdo con las cuentas presentadas en el Registro Mercantil, su evolución es positiva, porque no solo ha mejorado su Ebitda, sino que también ha bajado su nivel de endeudamiento. La empresa acudió a los préstamos ICO tras la pandemia y ha demostrado capacidad de recuperación y solvencia. En 2024, sus beneficios antes de impuestos se dispararon de los 317.079 euros a los más de un millón, es decir, el crecimiento fue de un 241,00 %.

En cualquier caso, el competitivo sector de la agroalimentación se enfrenta un nuevo movimiento y a tenor de las respuestas medidas por las dos empresas pareciera que los mensajes se han cortado por un mismo patrón. De fondo, no olvidemos que está la mayor cadena de supermercados de España y es que la empresa de Juan Roig no solo es un enorme gigante económico es, además, la marca más reconocida por los consumidores valencianos de acuerdo con el reciente informe publicado por el Club de Marketing del Mediterráneo y Coto Consulting.

El estudio salió publicado esta misma semana y situó a Mercadona y Consum como los referentes en la mente de los usuarios y la lista la completaron otras firmas comerciales del sector que respaldan el arraigo y consolidación del sector en la Comunidad Valenciana. El ranking autonómico lo completaban Chocolates Valor, Kelme y Pikolinos, en cuanto a nombres alicantinos junto a la Fallera, Dacsa, Hacendado, Chufi, Turia, Choví, Fartons Polo, Cecotec, Porcelanosa y Velarte.