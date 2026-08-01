La C. Valenciana lidera el desplome del mercado inmobiliario con una caída de ventas del 35 % en un año

La Comunitat Valenciana lidera el desplome inmobiliario en España con una caída interanual de las ventas de pisos del 35,8 % en el mes de mayo. El hundimiento de las operaciones se ha acelerado por el sobreprecio de los pisos y el cierre del grifo bancario. Las entidades financieras concedieron en mayo casi un tercio menos de hipotecas que en el mismo mes del año pasado, según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.

La compraventa de viviendas disminuyó en 14 comunidades y se situó en el conjunto de España en el 11,8 %. Tras la Comunitat Valenciana (que cerró mayo con 6.506 operaciones) los descensos más acusados se registraron en Baleares (20 %), Cantabria (19 %) y Asturias (17 %).

En paralelo está cayendo la aprobación de hipotecas. Los bancos concedieron en mayo en la C. Valenciana un 26,1 % de hipotecas menos que en el mismo período del año pasado.

Ocho meses de caídas

Con este nuevo retroceso, la compraventa de viviendas acumula a nivel nacional ocho meses consecutivos de bajadas, que comenzaron en octubre de 2025 (-1,9 %) y que siguieron en noviembre (-2,4 %), diciembre (-1 %), enero (-11,4 %), febrero (-7,7 %), marzo (-4,7 %), abril (-10,2 %) y mayo (-11,8 %). Los descensos son más acusados en los mercados con más recalentamiento y donde hay una mayor brecha entre las pretensiones de los vendedores y el poder adquisitivo de los compradores.

Todo ello en un mercado que arrastra un déficit de vivienda para atender a una demanda creciente, lo que está encareciendo los precios y dificultando el acceso, especialmente entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.

El intermediador de hipotecas Dr. Finanzas confirma a Levante-EMV que los bancos analizan ahora con mucho más detalle "la estabilidad laboral, el nivel de endeudamiento, la capacidad real de ahorro y el comportamiento financiero del solicitante". La C. Valenciana combina dos factores que hacen especialmente exigente el acceso a la vivienda. Es la comunidad autónoma española con mayor porcentaje de población hipotecada (46,7 %) y uno de cada tres hogares endeudados destina al menos el 30 % de sus ingresos al pago de la cuota.

Viviendas en el barrio de Turianova de València. / Francisco Calabuig

Barrera de acceso

El muro para comprar una vivienda en València cada vez es más alto. En València ya hace falta tener más de 85.000 euros ahorrados para dar la entrada de un piso de 90 metros cuadrados. El incremento de los precios de oferta ha disparado la cantidad de dinero necesario para cubrir el 20 % del coste de la vivienda que no cubre la hipoteca y el 10 % de los gastos de compra. La falta de ahorros impide pasar el primer requisito para acceder a una hipoteca.

85.690 euros de entrada

La plataforma inmobiliaria pisos.com subraya que el coste medio de un piso de 90 metros en València es de 285.634 euros. El 30 % de entrada equivale a 85.690 euros. En Alicante se necesita tener ahorrados 70.643 euros y en Castelló 42.413 euros. La situación en el resto del país también es complicada. Partiendo de 30.000 euros ahorrados, no hay una sola capital de provincia en la que ese capital baste para cubrir la entrada y los gastos de un piso de 90 metros. Ni siquiera la opción más asequible de España lo permite: en Jaén, la capital con el precio por metro cuadrado más bajo (1.271 euros el metro cuadrado), el 30 % previo asciende a 34.320 euros.

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En paralelo, los tipos de interés están subiendo por la inflación derivada de la crisis energética por la guerra de Irán. El euríbor a doce meses ha confirmado el cambio de tendencia iniciado en marzo y la media provisional este mes de julio es del 2,850 %, su nivel más alto desde septiembre de 2025.