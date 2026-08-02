Mercado laboral
¿Sabes cuáles son los oficios con más perspectivas de empleo en Alicante?
Camareros, peones de obra y conductores encabezan las profesiones con más posibilidades de ocupación en la provincia
Camareros, peones de obra y conductores. Estos son algunos de los oficios que cuentan con mayores perspectivas de empleo en la provincia. Así lo destaca un informe sobre el mercado de trabajo realizado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que también concluye que el turismo, la construcción, el transporte y el sector inmobiliario son ahora mismo las actividades económicas de este territorio que requieren de un mayor número de trabajadores.
El estudio en cuestión, elaborado a través del Observatorio de las Ocupaciones, realiza en primer lugar un análisis de la situación actual del empleo en la provincia, basándose para ello en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al último trimestre de 2025. En aquel momento se contabilizaban 914.500 ocupados (en estos momentos ya son 922.900), tras un incremento del 6,04 % con relación al ejercicio anterior. Asimismo, figuraban 762.191 personas afiliadas a la Seguridad Social, merced a un aumento del 2,89 %.
La realidad laboral provincial es la de una población ocupada que sigue siendo mayoritariamente masculina (55,83 %), si bien las mujeres también han incrementado su presencia, aunque con menor intensidad (44,17 %). En ambos casos, las tasas de empleo son las más elevadas de la última década. Siete de cada diez personas ocupadas trabajan en el sector servicios, tras un aumento del 10,50 %, mientras que en el caso de la industria y la construcción la subida fue del 22,23 % y del 18,52 % respectivamente. La agricultura, por su parte, fue el sector que registró una variación anual más positiva, con un crecimiento del 39,39 %.
De igual forma, se indica que la contratación indefinida mantiene su tendencia al alza con un 51,91 % del total, frente al 48,09 % de la temporal.
En lo que respecta al paro, también a final de año se situó en 118.842 personas, un 6,93 % menos que el ejercicio anterior, con una brecha de género muy elevada, al establecerse en 20,99 puntos porcentuales. El desempleo avanza a medida que aumenta la edad de los afectados, siendo 6.337 en el tramo de 16 a 24 años de edad, de 16.710 en el de 25 a 34 años, de 22.281 en el de 35 a 44 años, de 29.685 en el de 45 a 54 años, y de 43.829 en el de más de 55.
En este contexto, el SEPE dibuja un pronóstico con relación a los oficios que cuentan con unas mayores perspectivas de empleo, atendiendo a los sectores que tienen mayor presencia en la provincia y también a los que están requiriendo más mano de obra.
Así que, teniendo en cuenta la importancia que tiene el turismo para la economía provincia, no es de extrañar que sea uno de los sectores que aglutinan más ocupaciones con posibilidades de trabajo. En este ámbito, según el estudio, se encuentran los camareros asalariados y ayudantes de cocina. Asimismo, con buen pronóstico de contratación indefinida, también aparecen los cocineros asalariados.
La construcción, igualmente de gran peso en Alicante, es otra de las actividades que ofrece múltiples posibilidades. Figuran en los primeros puestos los peones de obras públicas y los peones de construcción, a los que hay que sumar oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes y otros trabajadores de las obras estructurales de construcción, entre los que se encuadran operarios especializados en demolición, montadores de andamios, operarios de construcción en trabajos a gran altura y colocadores de prefabricados ligeros. Además, con buen pronóstico de contratación indefinida figuran albañiles y también electricistas de la construcción.
El transporte y almacenamiento sobresale igualmente en demanda de trabajadores, siendo los conductores de automóviles, taxis y furgonetas, empleados de logística y transporte y operadores de carretillas elevadoras los más demandados. En cuanto a la contratación indefinida, los conductores de camiones se sitúan a la cabeza.
El informe, igualmente, sitúa a las actividades inmobiliarias entre las que mejores perspectivas de empleo reúnen, algo tampoco de extrañar teniendo en cuenta el potente dinamismo del mercado de la vivienda y la proliferación de inmobiliarias.
Otros segmentos que aparecen son los servicios a edificios y actividades de jardinería, los servicios de alojamiento, las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, las de sedes centrales y de consultoría en gestión empresarial, las administrativas y las auxiliares a las empresas, las sanitarias y la educación.
Tendencias
En lo que respecta a las tendencias y previsiones de empleo, los técnicos del SEPE consideran que se va a mantener la evolución positiva actual, con un pronóstico de 771.515 afiliados a la Seguridad Social a final de año, cifra que ascenderá a 791.498 en diciembre de 2028, con el paso previo de 781.289 en el mismo mes de 2027.
El paro, por su parte, seguiría una evolución inversa, es decir, decreciente, con 106.191 desempleados a final del actual ejercicio y 80.432 en diciembre de 2028, pasando con anterioridad por los 93.364 de 2027.
Dificultades de las empresas para encontrar operarios
Una cosa son las perspectivas de empleo, y otra las posibilidades reales de cubrir los puestos de trabajo. Y es que las empresas aseguran que se están encontrando con muchas dificultades para encontrar determinados perfiles debido a los desajustes estructurales entre la oferta y la demanda laboral.
Así lo señala la secretaria general de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Inmaculada García, quien considera imprescindible que el proceso de regularización de inmigrantes vaya acompañado de una estrategia pragmática de cualificación e inserción laboral. «En gran medida, la eficacia efectiva de la incorporación de estas personas al mercado laboral solo se logrará si se conocen con precisión sus perfiles profesionales, competencias y necesidades formativas», indica.
Por ello, desde la CEV reclaman que se actualicen cuanto antes los registros y que, en colaboración con los agentes sociales, se diseñe a la mayor brevedad posible un plan específico de formación adaptado a las necesidades reales de las empresas. También que se agilice la asignación del número de afiliación a la Seguridad Social para evitar demoras.
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