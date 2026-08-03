Buenas noticias para el limón de Alicante: la cosecha aumentará entre un 5 % y un 10 %

La producción de limón fino en la provincia aumentará alrededor de un 5% y la de verna cerca del 10% durante la campaña 2026/2027, lo que permitirá alcanzar cerca de 380.000 toneladas. Así lo ha avanzado Asaja Alicante que, eso sí, reclama medidas para evitar que la competencia desleal de terceros países pueda terminar arruinando la campaña.

El incremento de la cosecha, que Asaja califica de moderado, confirmaría la estabilidad productiva del cultivo en Alicante, la recuperación de las plantaciones tras la incidencia de plagas registrada en campañas anteriores y unas buenas condiciones meteorológicas marcadas por una generosa pluviometría durante el presente año hidrológico, por lo que se espera una fruta de excelente calidad.

Poda de limoneros en una finca de la Vega Baja. / AXEL ALVAREZ

La organización agraria subraya que el verdadero desafío de la próxima campaña no estará en el volumen de cosecha, sino en la evolución del mercado europeo durante las próximas semanas. La entrada masiva de limón procedente de Sudáfrica durante el mes de julio ha provocado una saturación del mercado, con acumulación de stock en cámaras, caída de las cotizaciones en destino y una pérdida de frescura del producto que llega al consumidor.

Asaja Alicante recuerda que el propio sector exportador europeo ya ha solicitado a Sudáfrica que modere sus envíos para evitar seguir saturando el mercado comunitario y considera imprescindible que las exportaciones del país africano se restrinjan para favorecer una transición ordenada entre el final de la campaña del hemisferio sur y el inicio de la española. La entidad agraria defiende que, a partir del 15 de septiembre, el limón español (más fresco, de mayor calidad y de proximidad) debe recuperar definitivamente el protagonismo en los mercados europeos.

"La campaña anterior fue muy buena y esta, aunque diferente, debemos afrontarla con optimismo, a pesar de que alguno de nuestros competidores se vaya a recuperar”, afirma el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu. “Tendremos más fruta, de muy buena calidad y seremos más competitivos”. De hecho, insiste que "en Alicante no hay un problema de cosecha. Simplemente debemos esperar a que el mercado recupere el equilibrio para iniciar la campaña con normalidad", remarca.

La recolección está previsto que se inicie en septiembre. / AXEL ALVAREZ

La organización traslada también un mensaje de confianza a la distribución, mayoristas y cadenas de supermercados, aseverando que la producción nacional prevista garantizará el suministro de limón de excelente calidad durante toda la campaña, desde el 15 de septiembre de 2026 hasta julio de 2027.

Asimismo, anima a los consumidores a elegir limón de origen España cuando comience la campaña nacional. Se trata, subraya, de un producto recién recolectado, fresco, de cercanía, con garantías fitosanitarias y con menores costes ambientales asociados al transporte, que además contribuye a mantener la actividad agraria y el empleo en las zonas productoras.

Mejora Alimentaria

Asaja Alicante recuerda el papel fundamental que desempeña la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) en la vigilancia y el cumplimiento de la Ley de la Mejora Alimentaria, que prohíbe expresamente la compra de productos agrarios por debajo de sus costes de producción y anima a los agricultores a negociar precios que garanticen la rentabilidad de la explotación agrícola.

En este sentido, Asaja Alicante dispone de un modelo de contrato de compraventa de cítricos en fresco elaborado por los servicios jurídicos de la organización, adaptado a los criterios de la AICA y con el objetivo de garantizar unas relaciones comerciales justas y equilibradas.