Comprar una vivienda de segunda mano en Alicante cuesta 35.000 euros más que hace un año

Suma y sigue. Eso es lo que está sucediendo con el precio de la vivienda de segunda mano en la provincia de Alicante, hasta el punto de que comprar en la actualidad un piso medio de 80 metros cuadrados cuesta casi 35.000 euros más que hace un año. Y es que la escalada imparable a la que se viene asistiendo ha propiciado que la cotización se haya situado en los 3.189 euros el metro cuadrado, muy por encima de los 2.557 euros de la provincia de Valencia o los 1.870 euros de la de Castellón. La escasez de oferta sigue siendo la principal razón de este encarecimiento.

Comprar una vivienda se ha convertido en poco menos que una misión imposible para la inmensa mayor parte de los bolsillos. Y como muestra un botón. Los datos que recoge el índice inmobiliario Fotocasa evidencian que los pisos de segunda mano en la Comunidad Valenciana han sufrido un incremento interanual del 18,1%, situando el coste medio de las viviendas ofertadas en julio en 2.878 euros el metro cuadrado.

Dos personas observan las ofertas de una inmobiliaria en Benidorm. / David Revenga

Con todo, es la provincia de Alicante la que lidera los precios en territorio autonómico, toda vez que el incremento del 15,1% en este intervalo de tiempo ha dejado el coste del metro cuadrado en los 3.189 euros, lo que propicia que comprar en estos momentos una vivienda de 80 metros cuadrados haya ascendido hasta los 255.120 euros, casi 35.000 euros más que hace un año. En la provincia de Valencia el precio del metro cuadrado todavía se sitúa en 2.557 euros tras una subida del 16,5 %, mientras que en la de Castellón es de 1.870 euros después de un repunte del 14,6 %.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, destaca que la Comunidad Valenciana y, por extensión, la provincia alicantina, “mantienen un ritmo de encarecimiento muy intenso en el mercado de la vivienda de segunda mano, lo que está reduciendo la capacidad de acceso a la compra y obliga a muchos hogares a ampliar su búsqueda hacia zonas con precios más asequibles o a aplazar la decisión de compra".

Matos subraya, además, que "aunque en los próximos meses el mercado podría entrar en una fase de progresiva normalización por las limitaciones financieras de parte de la demanda, la escasez de oferta continuará siendo el principal factor que impulse los precios. Mientras no se incremente el parque de viviendas disponible, el desequilibrio entre oferta y demanda seguirá favoreciendo nuevas subidas”, asevera.

Anuncio de un ático en una calle céntrica de Alcoy. / JUANI RUZ

Si se analizan los precios de la vivienda en venta respecto a los de hace un año, las 17 comunidades autónomas incrementan el precio interanual en julio. Los incrementos superiores al 10 % afectan a 14 comunidades, concretamente la Región de Murcia (26,2 %), Cantabria (20,1 %), Comunitat Valenciana (18,1 %), Navarra (17 %), La Rioja (16,5 %), Asturias (15,3 %), Andalucía (13,9 %), Castilla-La Mancha (13,3 %), País Vasco (13%), Galicia (12,4 %), Madrid (12,3 %), Cataluña (11 %), Castilla y León (10,6 %) y Aragón (10,1 %).

En cuanto al ranking de comunidades con el precio del metro cuadrado más caro, a la cabeza se encuentra Madrid, con 5.455 euros. Le sigue en los primeros puestos Baleares con 5.401 euros, País Vasco con 3.970, Cataluña con 3.450, Canarias con 3.397, Andalucía con 2.973 y Comunidad Valenciana con 2.878.

Decimotercera

En lo que respecta a las provincias, en 48 de las 50 analizadas sube el precio interanual de la vivienda en el mes de julio. Alicante se aitúa en el puerto decimotercero, con el ya citado 15,1 %. Por encima aparecen Murcia (26,2 %), Ávila (25,3 %), León (25,2 %), Cantabria (20,1 %), Gipuzkoa (17,6 %), Ciudad Real (17,5 %), Navarra (17 %), Valencia (16,5 %), La Rioja (16,5 %), Almería (16,1 %), A Coruña (15,3 %) y Asturias (15,3%)

En cuanto a los precios, Madrid y Baleares son las únicas provincias que han superado los 5.000 euros por metro cuadrado, con 5.455 y 5.401 euros respectivamente. También destacan Gipuzkoa con 4.758 euros y Málaga con 4.651. Por otro lado, la provincia con el precio por metro cuadrado más económico es Jaén con 1.117 euros.

El municipio alicantino que ha tenido un mayor incremento interanual de precio es Catral, con un 129,7 %, seguido del 92,9 % de Bigastro, el 41,5 % de Benitatxell, el 34,8 % de Petrer y el 31,3 % de Castalla.

En cuanto al coste en sí, en Calp los vendedores ya piden una media de 4.877 euros por metro cuadrado -es decir, que una casa de unos 100 metros ya roza el medio millón de euros-; en l'Alfàs del Pi está en 4.499 euros; en La Vila Joiosa, 4.356; en Benidorm, en 4.263; y en El Verger, en 4.118 euros.

Unas cotizaciones que, eso sí, contrastan con los que aún pueden encontrarse en las poblaciones del interior, como Villena, donde los anuncios recogen un coste medio de 977 euros por metro, según Fotocasa; o Novelda, con 1.078.