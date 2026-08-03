El gasto de los turistas extranjeros en la Costa Blanca supera los 5.000 millones por primera vez

El motor turístico se refuerza este año cada vez que sale una de las estadísticas y es que las encuestas de movimientos (Frontur) y de gasto (EGATUR) de turistas extranjeros en España dejan cifras inauditas. A cierre de junio, la provincia de Alicante se ha superado la barrera de los 5.000 millones de ingresos gracias a los turistas de otras nacionalidades en el primer semestre de un año.

El cierre de este periodo, permite que el Instituto Valenciano de Estadísticas territorialice las cifras e imputa 3.180 millones de gasto en la Costa Blanca de abril a junio gracias a los más de 2,5 millones de visitantes en ese mismo periodo. En el acumulado del año, los datos se disparan hasta los 5.062 millones de euros merced a los 3,9 millones de turistas de extranjeros. Los crecimientos son del 8,6 % en el apartado económico y del 6 % para el movimiento de personas. Como nota, tener en cuenta que el IVE refleja retrocesos en Benidorm en el segundo trimestre respecto a 2025, pero las caídas siguen dejando un saldo positivo en la provincia.

El peso del turismo extranjero en la provincia alicantina sigue siendo superior a las existentes en el resto de provincias valencianas, ya que uno de cada tres euros que entran en la Comunidad lo hacen por la visita de un turista en la Costa Blanca. De los 7.394 millones de gastos estimados, el 68 % tiene su origen en destinos alicantinos. La desestacionalización está funcionando, tal y como viene adelantando el sector en su conjunto y la propia Conselleria de Turismo.

Encuestas de gasto y movimiento de turistas extranjeros por provincias (Comunidad Valenciana) / Fuente: IVE/ Generalitat Valenciana

Nuevo salto

Estos crecimientos sitúan al destino por encima de la media nacional, que registra un avance del 4,6 % en llegadas internacionales acumuladas, y del 6,9 % en el gasto turístico en el primer semestre del año. La consellera del área, Marián Cano, ha señalado que “la Comunitat Valenciana ha consolidado en este primer semestre del año la buena evolución del turismo internacional, y registra en junio el mejor dato de llegadas de turistas internacionales y de gasto turístico de toda la serie histórica para este mes, previo a la temporada alta estival”.

Asimismo, ha subrayado que “estos datos confirman la fortaleza del destino y el atractivo de una oferta capaz de generar estancias más largas, como refleja la duración media de cerca de 9 días que ha registrado la Comunitat durante este primer semestre del año”. Se trata de la estancia media más larga de todas las comunidades autónomas, donde la media se sitúa en los 6,9 días.

Quién vino en junio a la Comunidad Valenciana. / Fuente: IVE/ Generalitat Valenciana

En cuanto a junio, la Comunidad recibió 1.228.277 turistas internacionales, un 6,3 % más que en el mismo mes de 2025, por encima del crecimiento registrado por el conjunto de España, que fue del 2,9 %. Por su parte, el gasto turístico internacional alcanzó en junio los 1.506 millones de euros, un 6 % más interanual. Se trata de los mejores datos de llegadas de turistas internacionales y de gasto turístico en un mes de junio de toda la serie histórica para la autonomía valenciana.

El gasto medio por turista se situó en 1.226 euros y la estancia media fue de 9,3 días, la más alta entre las comunidades autónomas y que supone un incremento del 8,9 % interanual. Este dato hay que leerlo bajo la clave de que el mercado residencial en la provincia de Alicante arrastra las estadísticas y nos sitúa en esa estancia media alta y en un gasto medio diario bajo, el menor en el conjunto de grandes destinos autonómicos.

Dos de los principales países emisores en cuanto al gasto turístico son Reino Unido y Francia. El gasto turístico realizado en junio por las personas residentes en el Reino Unido representa el 23 % del total y en el caso de Francia ese porcentaje es del 10%. Los porcentajes de variación anual asociados son del 7,4% y del -28,0% respectivamente.

Una de las cuestiones que ya reflejan las encuestas es que, a pesar de que el mercado británico sigue liderando, la Comunidad se ha convertido en refugio para los turistas nórdicos. Las tasas de variación anual del dato mensual más elevadas con una tasa anual del 29,1 %, seguido de Países Bajos, con una tasa del 27,1%. Por el contrario, se registran descensos el número de turistas procedentes de Italia con una tasa anual (40,5 %), seguido de Alemania con una bajada del (18,8 %).

El transporte aéreo ha sido el medio elegido por la mayoría de los turistas internacionales en la Comunitat Valenciana. Este medio ha sido utilizado por el 83,4% de los turistas que nos eligieron como destino principal en su visita a España en junio. Un 58 % utilizó el aeropuerto de Alicante-Elche y un 21,2 % el aeropuerto de València.

El alojamiento de mercado, o de pago, fue elegido en el mes de referencia por el 56 % de los turistas internacionales con destino principal en la Comunitat Valenciana. Un 36,7 % optó por establecimientos hoteleros y un 17,4 % por viviendas de alquiler. El 44 % utilizó alojamientos no de mercado, o no de pago. Más en concreto el 20,4% se alojaron en segundas residencias.

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En cuanto al motivo principal que generó la visita turística, un 84,1 % de las mismas se produjo por motivos de ocio, recreo o vacaciones. El resto de visitas se produjeron por negocios o motivos profesionales (4,6%) o bien por motivos personales u otros (11,3 %).