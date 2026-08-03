Industria destina 203.235 euros a las áreas empresariales alicantinas

La Conselleria de Industria ha concedido 203.235,23 euros a 12 entidades de áreas empresariales de la provincia de Alicante. Las ayudas forman parte del programa INENT2 dirigido al avance en la profesionalización y mejora de estas zonas industriales. La resolución se ha publicado este lunes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y refleja la relación completa de las 42 asociados que recibirán un total de 587.276,18 euros.

Las ayudas para las entidades provinciales representan el 34,62 % de la cuantía global y el 28 % de los proyectos. Las cantidades van en una horquilla desde los 10.000 hasta los 27.000 euros. En el caso de la provincia alicantina, los beneficiados son las Entidades de Gestión de Modernización (EGM) de Finca Lacy de Elda; Las Atalayas Ciudad Empresarial, Aguamarga, Pla de la Vallonga y Ocaña Avanza de Alicante; El Pastoret de Monóvar; Les Galgues de Pedreguer, Cotes Baixes de Alcoi, La Granadina de San Isidro, Riodel de Mutxamel, La Vila-El Torres de la Vilajoiosa y la Entidad Urbanística de Conservación El Rubial de Villena.

La consellera de Industria, Marián Cano, ha destacado que estas ayudas "demuestran el compromiso del Consell con unas áreas industriales más eficientes, mejor gestionadas y preparadas para atraer inversión y generar empleo". Así, las subvenciones permitirán desarrollar actuaciones dirigidas a mejorar la gestión de las áreas industriales, avanzar en su transformación digital, reforzar la seguridad y promover medidas de eficiencia energética, contribuyendo a ofrecer mayores servicios a las empresas instaladas y a incrementar la competitividad de los parques empresariales.

Para la consellera "invertir en la gestión de las áreas industriales es invertir en competitividad. Por eso, desde el Consell -ha continuado-seguimos apoyando proyectos que modernizan nuestros espacios industriales, incorporan nuevas herramientas digitales y favorecen un desarrollo más eficiente y sostenible".

Panorámica de un área industrial en la provincia de Valencia. / INFORMACIÓN

Entidades y asociaciones

El resto de iniciativas se reparten entre los 21 proyectos de la provincia de Valencia y los 9 de la de Castellón. Las actuaciones presentadas conllevan una inversión de un millón de euros, si se le suma la aportación privada.

En la provincia de Valencia han resultado beneficiarias las EGMs de los parques empresariales, Táctica, Asivalco-Fuente del Jarro y València Parc Tecnològic de Paterna; Juan Carlos I de Almussafes; El Pla de Alzira; Cotes de Algemesí; PLV y Horno de Alcedo de València; Codonyers de Picassent; Aepir de Rafelbunyol; Alcodar y Benieto de Gandia; Parc Sagunt I; Jaume I de Albalat de la Ribera; Aeroport de Manises, así como las EGM Moncada 2 y Parc Industrial El Altet de Ontinyent.

Del mismo modo, recibirán ayudas la Agrupación Comarcal de Empresarios de Alaquàs, ACE; la Agrupación Empresarial de Algemesí, Empal; la asociación área industrial la Creu de l’Alcúdia y la asociación empresarial de Quart de Poblet.

En la provincia de Castellón, se han concedido subvenciones a las Entidades de Gestión y Modernización de las áreas industriales Abastos-Collet de Benicarló; La Mezquita y El Belcaire de la Vall d’Uixó y Supoi8 de Almassora; Romeral Sur 14, Sur 13 y Nord 2 de Onda y a Torreta y Santa de l’Alcora.

Cabe recordar que recientemente la Conselleria de Industria ha reforzado esta convocatoria con una ampliación presupuestaria de 153.276,18 euros, un incremento del 35 % respecto a la dotación inicial que ha permitido alcanzar los 587.276,18 euros.