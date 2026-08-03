Luis Fernando Sánchez: "La primera medida ha sido abordar el control de las concesiones"

-¿Cómo ha sido el aterrizaje?

-Directo. También es mi forma de funcionar y durante estas primeras semanas, pues he estado sobre todo observando y escuchando a los responsables de las áreas.

-Viene del Puerto de València. ¿Qué referencias tenía del de Alicante?

-La de un puerto muy ligado a la ciudad y que ha crecido en consonancia con ella, para lo bueno y lo malo, a diferencia de València que es un hub internacional que funciona por concentración. Ese no es nuestro foco. Tenemos una gran oportunidad para convertirnos en un puerto ágil, eficiente, moderno, comprometido para que todo el tráfico de entrada y salida del tejido provincial. Ese es el gran objetivo.

-Su llegada se produce en una situación inusual como es el cese del anterior director. ¿Cómo lo han recibido?

-Para mí, fue una oportunidad. Desde el principio me he notado muy alineado con el presidente y creo que toda esa visión se pueda materializar en proyectos que es el desafío y creo en el potencial del equipo para apoyarnos en ellos y conseguirlo.

El director del Puerto de Alicante, Luis Fernando Sánchez, en un momento de la entrevista. / Pilar Cortés

-Las concesiones se han convertido en una fuente de problemas. ¿Qué se está haciendo para solucionarlo?

-La primera medida ha sido abordar el control de las concesiones. Estamos trabajando en implementar medidas para el día a día, así como para los nuevos procesos. Además, al estar muy intrincadas con la ciudad y con la parte urbanística, considero que es donde tenemos que poner el acento.

- ¿En qué se va a traducir ese control, más inspecciones?

-Exacto. Le diría que hay una doble labor: más inspección y requerir toda la información. Es mirar hacia la concesión, conocerla por dentro, tener todo y saber que todo lo que se está haciendo es conforme al título concesional.

-¿Qué ha cambiado entonces respecto a hace unos meses?

-Lo primero fui reunirnos. También, tirar de archivo, empezar a ver qué es lo que se tiene que hacer para tener una foto real y una foto de la situación ideal y trabajar hacia esa segunda foto a base de controles y requerimientos.

- En el caso de Panoramis, se superó la edificabilidad, había obras como la de la Cámara de Alicante sin licencia y otras cuestiones. Perdone, pero la sensación era que no había control. ¿En qué punto está?

-Se trabaja con el Ayuntamiento. Cada uno desde sus competencias, estamos trabajando para tener la mayor información posible tanto de las licencias como de nuestras inspecciones.

-¿Se han marcado una fecha?

-No. Tenemos una hoja de ruta de trabajo para poner todo al día cuanto antes. Es un trabajo de pico y pala. Hay que ir solucionando los problemas conforme los tenemos, porque al final son tramitaciones.

Tenemos una gran oportunidad con el contenedor que es un tráfico limpio y permite escalar

-Con todas las facetas abiertas por el puerto de Alicante, ¿quiénes son nuestros competidores?

-No veo los puertos como competencias. Creo que, en este sentido, cada uno tiene sus propias fortalezas. La nuestra es ser ágiles para atraer tráfico. Tenemos una gran oportunidad con el contenedor que es un tráfico limpio y permite escalar.

-¿De qué rutas hablamos?

-De las que tienen origen y destino en València, Barcelona o Algeciras.

-¿Y Canarias?

-También. Es una de nuestras fortalezas. Queremos fidelizarlo y potenciarlo.

-¿Alguna especialización?

-El agroalimentario es un tráfico muy potente, pero también tenemos el textil; pero nuestro foco está abierto a toda la provincia. Los puertos son un sistema. Entonces, todo tiene que funcionar como un gran engranaje. Actualmente, tenemos unos tiempos de espera muy inferiores a los de València, y de la conexión con la carretera. Esa es nuestra baza: ser un puerto rápido.

Luis Fernando Sánchez, en el edificio de la Autoridad Portuaria de Alicante. / PILAR CORTES

-Respecto a los cruceros, hay anunciadas obras y nuevas compañías, ¿hacia dónde vamos?

-Alicante tiene que tener un crecimiento sostenible. No lo podemos entender de otra forma, porque lo no queremos es que el crucero sature la ciudad.

-¿Prevén nuevos incentivos económicos?

-Hemos bonificado las escalas base que son las que atraen valor y con los nuevos duques de Alba vamos a poder gestionar mejor los crecimientos.

-Al otro lado está el ferry de Orán, ¿está previsto mejorar las instalaciones?

- El ferry es un tráfico muy bueno para traer tanto pasajeros como carga y lo queremos potenciar. Las instalaciones están en mejora. Se acaba de poner en marcha el sistema "Entry Exit System" para adecuarnos a las directivas europeas y agilizar el embarque y desembarque.

-Otra de las cuestiones a resolver es la conexión portuaria con el Corredor Mediterráneo ¿alguna novedad?

- Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para formar parte de ese enganche al Corredor Mediterráneo. La conectividad ferroviaria es clave, no solo para nosotros, sino para nuestros concesionarios y terminales y para el tejido provincial. Estamos haciendo avances con el Ministerio y además nosotros ya hemos puesto en marcha nuestros proyectos de electrificación y de tercer hilo. También el de reordenación interior viaria y comenzando con el diseño de la terminal ferroportuaria.

-Hablando de controles, ¿se mantendrá la vigilancia sobre el “top manta”?

-Sí, por supuesto. Tenemos más espacios en la ciudad que muchos otros puertos y, en este sentido somos responsables con ello. La Policía Portuaria son nuestras manos, nuestros oídos y nuestros ojos. Trabajamos intensamente con ellos para tener un plan de control también en eventos e incidencia nocturna con el ocio, dentro de nuestras limitaciones y capacidades para mejorar esos aspectos.

-Sobre presupuestos. ¿Qué supone el aval de Estado?

-En que estamos ante un proyecto muy sólido de crecimiento. Dentro de ese plan de inversiones tenemos una terminal ferroportuaria en el muelle 19 con el que queremos atraer mucho nuevo tráfico al puerto de Alicante. Tenemos un "máster plan”, como hemos hablado, que atraerá empresas y concesiones de valor añadido a través de innovación, de formación y de renovables.