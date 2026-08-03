Estos son los once festivos en los que abrirán los comercios alicantinos en 2027

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha dado este lunes luz verde a la propuesta del Observatorio de Comercio Valenciano sobre los once festivos que podrán abrir sin restricciones los comercios en toda la Comunidad. La relación respeta la propuesta aprobada a principios de julio y que marcan el calendario oficial para 2027.

Las fechas son ocho domingos y tres lunes, que coinciden con las épocas de mayor afluencia como son las navidades y la Semana Santa. El acuerdo incluye una importante novedad y es que el organismo mixto, en el que están comerciantes y administración autonómica - recomenda a los propietarios de las tiendas llegar a acuerdos con los ayuntamientos para poder modificar cualquiera de estos días festivos de apertura en caso que coincidan con alguna alerta meteorológica o sanitaria. El objetivo es evitar la pérdida de ventas que esto supondría y, sobre todo, facilitar nuevas oportunidades al comercio local.

La ratificación del calendario para 2027 permite, pues, la apertura en los siguientes festivos:

3 de enero – Domingo. Campaña de Reyes.

– Domingo. Campaña de Reyes. 10 de enero – Domingo. Rebajas de invierno.

– Domingo. Rebajas de invierno. 26 de marzo – Viernes Santo. Mayor afluencia turística.

– Viernes Santo. Mayor afluencia turística. 29 de marzo – Lunes de Pascua. Acumulación de festivos.

– Lunes de Pascua. Acumulación de festivos. 2 de mayo – Domingo. Acumulación de festivos.

– Domingo. Acumulación de festivos. 27 de junio – Domingo. Rebajas de verano.

– Domingo. Rebajas de verano. 10 de octubre -- Domingo – Acumulación de festivos.

-- Domingo – Acumulación de festivos. 1 de noviembre – Lunes. Acumulación de festivos.

– Lunes. Acumulación de festivos. 28 de noviembre – Domingo. Campaña de Navidad.

– Domingo. Campaña de Navidad. 6 de diciembre – Lunes – Campaña de Navidad. Acumulación de festivos.

– Lunes – Campaña de Navidad. Acumulación de festivos. 19 de diciembre – Domingo. Campaña de Navidad.

Como en otras ocasiones, el horario se fija libremente.

Un establecimiento en rebajas, en imagen de archivo. / ANTONIO AMORÓS

Cómo se gestionarán el cambio por alerta

La salvedad que se incorpora para 2027 será un mecanismo donde el órgano de consenso será el Consejo de Comercio Local de cada localidad, Así, la Conselleria de Comercio determina que "en los casos que en alguno o algunos de los días habilitados, sea declarada una alerta roja por inclemencias meteorológicas, o una alerta sanitaria o se produzcan circunstancias similares de fuerza mayor que comporten, por obligación o recomendación de la Administración, el cierre de los establecimientos comerciales de uno o más municipios; los ayuntamientos de los municipios afectados, previa audiencia del consejo local del comercio, si lo hubiere o del órgano similar, o de las entidades representativas de los intereses afectados en el ámbito local, habilitarán para la práctica comercial un número igual de domingos y festivos habilitados por esta resolución en que se dieron tales circunstancias".

Para fijar el nuevo día de apertura, se indica que, en el caso de que "no haya suficientes domingos y festivos para compensar el cierre en el año en curso, se podrá optar por domingos y festivos del primer trimestre del año siguiente". Cuando se fijen, se deberán comunicar al servicio territorial competente en materia de comercio de la provincia que corresponda los domingos y festivos que se habilitan con base en estas circunstancias, al menos con diez días naturales de antelación a la fecha elegida, "mencionando las causas que justifican tal habilitación".