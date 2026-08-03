El Puerto diseña una "Marina de Empresas" al estilo valenciano para el acceso sur de Alicante

El denominado "Máster Plan" del Puerto de Alicante es una de las hojas de rutas más ambiciosas que la Autoridad Portuaria (APA) ha puesto encima de la mesa desde hace años para la ciudad. La idea la avanzó el presidente, Luis Rodríguez, tras el Consejo de Administración de junio. Básicamente, es la transformación de la franja en suelo portuario que delimita con el área urbana de la localidad.

La propuesta es ambiciosa y no será la primera vez que los alicantinos vean una propuesta sobre la mesa. La historia está llena de anuncios y de provisionalidad que empiezan por la de la propia estación de autobuses; pero el mandato es dejar la hoja de ruta escrita y uno de los encargados en aterrizarla es Luis Fernando Sánchez, el director del puerto que se ha incorporado al "staff" hace dos meses.

"Nuestras propuestas tienen que ir consensuadas con la ciudad y, en ese sentido, la idea irá madurada desde el punto de vista urbanístico con el Ayuntamiento", explica el ingeniero de Caminos y responsable de la APA. Sobre un plano, el director señala que el objetivo es que el desarrollo esté hecho en 10 años. "Un máster plan es una hoja de ruta de largo plazo. Ahora estamos empezando con los proyectos, con el concurso de ideas, y tendremos que ir a medida que eso ocurra, definiendo la parte urbanística con el Ayuntamiento, sacando los pliegos de concursos públicos para las concesiones que implican plazos largos", insisten.

Plano en el que se aprecian las tres fases de desarrollo de la zona portuaria sur de Alicante. / PILAR CORTES

Terreno pisable

La base es que la ciudad gane terreno y se cree un colchón conformado por edificios de oficinas al estilo de lo que ahora mismo hay en la fachada marítima valenciana con la "Marina de Empresas", el edificio de referencia donde la familia Roig desarrolla sus iniciativas de Lanzadera y de formación. Alrededor del plano, los bordes están repletos de fotos de edificios singulares de oficinas de arquitectura moderna.

"El objetivo es dignificar todas las zonas que tenemos de trincheras y que tenemos en un estado de mayor de abandono, por decirlo de alguna forma, y que están íntimamente conectadas con la ciudad", comenta Luis Fernando Sánchez. "Son tres tramos. La primera es la zona que va a ir desde el futuro centro de congresos con todo el barrio de Heliodoro Madrona. La segunda baja desde la Casa Mediterráneo, donde ahora mismo estamos trabajando reparando las tierras contaminadas y los terrenos de la antigua ZAL del puerto de Alicante", señala y, finalmente, una tercera que llega para reordenar la entrada por la autovía.

En definitiva un colchón de terreno pisable para cualquier ciudadano en un acceso sur que no termina de despegar. La nueva frontera sería el vial que conduce hasta la terminal de pasajeros del ferry a Orán.

El objetivo es dignificar todas las zonas que tenemos de trincheras y que tenemos en un estado de mayor de abandono, por decirlo de alguna forma, y que están íntimamente conectadas con la ciudad Luis Fernando Sánchez — Director del Puerto de Alicante

A resolver

Para el director, la propuesta es que "la zona más cercana a a Panoramis tenga una fase más urbana y a medida que vamos avanzando hacia el sur estén las concesiones más ligadas a la tecnología y a la logística". Ese polo de innovación está ligado al anuncio del Consell de la transformación de la antigua nave de Amaro en centro para que se instalen empresas.

La tercera fase también debe dar respuesta a los vecinos de San Gabriel y Vía Sur que reclaman desde hace tiempo unos accesos al parque. El director del Puerto es prudente y no da un sí rotundo, pero se muestra abierto a esas conversaciones con las asociaciones y, sobre todo, a dar sentido a ese vínculo con la ciudad.

El reto mayúsculo será salvar las vías del tren y nunca mejor dicho. La variante de Torrellano, cuyo proyecto ya está en fase de licitación por parte del Ministerio de Transportes, confirmó que el desmantelamiento ferroviario es la opción final, pero la realidad no será inmediata, así que la conexión ferroportuaria marcará esa resolución final. Sobre este aspecto, Luis Fernando Sánchez reconoce que aún no hay nada definido, pero que, desde luego, la conexión con el Corredor Mediterráneo es irrenunciable para un Puerto que aspira a ser ágil para esa especie de "ultima milla".