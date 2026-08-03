El Puerto de Alicante encarga a la UA un estudio de alternativas para su acceso ferroviario

El Puerto de Alicante ha adjudicado a la Universidad de Alicante (UA) un estudio de alternativas para el acceso ferroviario al recinto. De lo que se trata es de encontrar la mejor solución para la conexión con el Corredor Mediterráneo, teniendo en cuenta tanto el aspecto operativo como el social. También la UA analizará qué modelo de gestión y explotación se le otorga a la futura estación intermodal del propio puerto, que previsiblemente asumirá una empresa privada a través de una concesión.

El Puerto de Alicante se está preparando para conectarse con el Corredor Mediterráneo y, dentro de esa estrategia, acaba de encargar a la UA, por un importe de 14.950 euros, un estudio de alternativas para concretar cómo será el acceso ferroviario al propio recinto desde la conocida como variante de San Gabriel. Según ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, "lo que queremos es concretar cuál puede ser la mejor solución, tanto a nivel social como económico, realizando un análisis de costes y beneficios. Todo ello viendo cómo está el actual acceso, y si hubiese otra alternativa para mejorar lo que hay ahora".

Un ferrocarril estacionado en la actual estación del puerto. / Alex Dominguez

Los vecinos del barrio de San Gabriel vienen reclamando desde hace tiempo un soterramiento de las vías, de manera que desaparezca la barrera física que supone en estos momentos el trazado. Rodríguez, en este sentido, ha querido dejar claro que "no se excluye nada. De lo que se trata, precisamente, es de ver las mejores opciones, insisto, contemplando tanto la variable social como la operatividad del puerto en la entrada y salida de mercancías".

También en la UA ha recaído el estudio del modelo de gestión y explotación de la futura estación ferroportuaria, igualmente con un presupuesto de adjudicación de 14.959 euros. El informe, que incluirá un análisis de viabilidad económico-financiero, busca concretar que tipo de gestión puede resultar más efectiva, partiendo de la base, ha destacado Luis Rodríguez, de que la intención es que sea asumida por parte de una empresa a través de una concesión.

Entramado ferroviario en el interior del puerto. / Alex Dominguez

"Hay que tener en cuenta de que en la construcción de la estación se van a invertir fondos públicos en una cuantía elevada, y que a partir de ahí tenemos que lograr la máxima eficiencia, agilidad y seguridad en las operaciones de entrada y salida de mercancías", asevera.

En este sentido, cabe recordar que el Puerto de Alicante ya tiene programada en su hoja de ruta una inversión cercana a los nueve millones de euros para la habilitación de la nueva estación y de todas las infraestructuras y servicios adyacentes. El objetivo principal es que pueda pasar a acoger trenes de hasta 750 metros de longitud frente a los actuales de 500 metros, lo que equivale a más de 50 contenedores.

A todo ello hay que añadir otros cinco millones de euros, en este caso para modernizar el entramado ferroviario del interior del puerto. Las actuaciones previstas contemplan la electrificación, así como la implantación de un tercer hilo para dotar de ancho internacional a todo el tendido de vía, manteniendo al mismo tiempo la operatividad con los convoyes de ancho ibérico.

Nuevo buque

El Grupo JSV, por otro lado, recibirá el próximo jueves en su terminal del puerto al primero de los dos buques de nueva generación que ha adquirido para sus líneas desde Alicante con Canarias y Turquía. La embarcación hará su entrada en el recinto portuario tras recorrer 13.600 millas náuticas desde Shanghái, donde ha sido construido.