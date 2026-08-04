Alibuilding rebaja a la mitad su cifra de negocio tras inyectar 30 millones a su cartera de promociones

La hoja de ruta que se marcó Alibuilding en 2024 ha condicionado los resultados del último ejercicio. La promotora alicantina ha cerrado 2025 con una cifra de negocios de 33,6 millones de euros, la mitad respecto al anterior. La importante minoración responde a que la cartera inversora se ha disparado hasta los 30 millones y que está ligada a la construcción de 600 nuevos viviendas.

De esta manera, la sociedad arrastra al holding Aligrupo también a unos resultados de mínimos con una cifra de negocio de 49 millones frente a los 105 millones registgrados en 2024. La actividad inmobiliaria representa ealgo más del 80 % del grupo, aunque en la estrategia de la empresa se ha reforzado la diversificación con acciones como la entrada en el Instituto Bernabeu de reproducción asistida.

Desde Alibuilding han explicado que la firma se encuentra inmersa en una fase de proyección de nuevos residenciales en diferentes localidades de la Costa Blanca. Hay que tener en cuenta que entre la fase de comercialización y la traducción en la cuenta de resultados suele existir una cadencia de uno o dos años. El director general de Alibuilding, José Antonio Izquierdo, ha explicado que “seguimos cumpliendo con el plan de negocio aprobado en 2024, que tiene previsto desarrollar 600 viviendas en los próximos años. Estamos, por lo tanto, en pleno proceso de inicio de nuevas promociones que culminarán sus ventas y beneficios en los próximos años, tras completar la comercialización en anteriores ejercicios de promociones”.

Cuentas del holding

Por su parte, Daniel Torregrosa, el CEO de Aligrupo, desgranó los resultados de la entidad en 2025, que suponen una cifra de negocio de 49 millones de euros, que se tradujo en un beneficio de 22 millones de euros gracias principalmente a sus inversiones en participaciones societarias y a sus inversiones inmobiliarias. Aligrupo centra su actividad en la promoción y en la inversión de proyectos empresariales en sectores maduros completamente diversificados.

Izquierdo, durante la presentación del proyecto de Alibuilding en Benidorm. / INFORMACIÓN

Torregrosa destacó “los resultados de las inversiones realizadas y la materialización de proyectos que comienzan a dar sus frutos, y que permiten a Aligrupo ser partícipe en proyectos empresariales vinculados al desarrollo de sectores tecnológicos, de innovación y turísticos”.

Nuevos proyectos

En cuanto a las iniciativas con la que trabaja la promotora, la empresa ha informado de que a lo largo de 2025 se ha logrado la comercialización del 92 % de la promoción Alborán Beach, lo que representa una subida de cuatro puntos porcentuales respecto a los resultados de 2024 para estas viviendas localizadas en la playa de San Juan- Muchavista. También se encuentra al 70 % la primera fase de Bonalba Green (Campo de Golf de Bonalba-Mutxamel); y el 96 % de la promoción Polop Hills; el 6 3% de la promoción Javea Beach, el 35 % de la de San Juan Collection.

Desde la sociedad alicantina, se espera que el esfuerzo en nuevos proyectos tengan su efecto en los próximos ejercicios. La promotora tiene avanzadas las fases de comercialización de sus nuevos proyectos generados en la Playa Muchavista, Bonalba, Jávea, San Juan y Polop, cuyos resultados económicos tendrán reflejo en los próximos ejercicios.

La empresa subraya cuatro promociones en cartera. Sobre la de Mutxamel, señalan que se encuentra en pleno complejo de campo de golf y consiste en 181 viviendas de diferentes tipologías divididas en seis bloques que comparten zonas comunes, además de 37 viviendas unifamiliares.

Por su parte, la de la playa de El Campello subrayan que es una de las mayores zonas de expansión con mayor demanda de la ciudad de Alicante, el PAU 5, en Playa de San Juan. Este proyecto está compuesto de 24 viviendas. Respecto a la de Jávea, se prevén 27 viviendas en la playa del Arenal. Su venta ha comenzado este año. Por último está la promoción en la playa alicantina con una oferta de 161 viviendas.

De igual manera, y en la población de Polop, Alibuilding ha comenzado la venta y construcción de 65 viviendas unifamiliares. También tiene en sus previsiones el inicio de una nueva promoción en Finestrat de 138 viviendas. y dispone de suelo en reserva en Mutxamel, Finestrat, La Nucia y Benidorm.