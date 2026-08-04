Alicante suma un nuevo récord de 815.688 empleos empujada por el turismo y la regularización de inmigrantes

Nuevo récord histórico de empleo en Alicante. Y es que la provincia ha alcanzado 815.688 afiliados a la Seguridad Social, una cifra nunca vista hasta la fecha, empujada por el fuerte dinamismo del turismo y, también, por el proceso de regularización de inmigrantes. Tanto es así que 1.568 de los 9.722 nuevos cotizantes registrados en el mes de julio son extranjeros. Una vez más, coincidiendo con la temporada estival, la hostelería y el comercio han sido los sectores que han generado mayor número de contrataciones.

En paralelo a lo que sucede en el conjunto de España, que ha superado por primera vez los 22,5 millones de empleos, la provincia también va de récord en récord. Si en el mes de junio, coincidiendo con el inicio de la temporada alta turística, se sobrepasaba la barrera de los 800.000 afiliados a la Seguridad Social, julio ha vuelto a pulverizar registros sumando otros 9.722 trabajadores, lo que ha permitido escalar hasta los 815.688.

Una camarera atendiendo la terraza de un bar. / PILAR CORTES

Siempre el verano ha sido una buena época para la ocupación en territorio alicantino por el efecto tractor del turismo, aunque este año está contando con una singularidad añadida, que no es otra que el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno, que ha propiciado que 1.568 de los nuevos empleos sean de extranjeros. Un empujón que es mucho mayor si se tiene en cuenta que la presencia de inmigrantes en las listas de la Seguridad Social en la provincia se ha incrementado en cerca de 13.000 desde que el proceso arrancó allá por el mes de abril, de tal manera que ya son en total 70.184 los extranjeros que tienen un empleo en la provincia

Con relación a los sectores que presentaron mayor dinamismo en julio, hay que hacer referencia, una vez más, a la hostelería y al comercio. En el primer caso, se ha pasado de los 101.583 cotizantes de junio a 105.148, mientras que en el segundo la transición ha sido desde los 135.308 a 138.034.

La playa de San Juan atiborrada de turistas. / PILAR CORTES

Con todo, la mayor parte de actividades mantuvieron una evolución positiva. Este es el caso de la industria manufacturera, que pasó de 82.862 a 83.801; la construcción, de 61.650 a 62.663; la sanidad, de 71.168 a 71.749; o la agricultura, de 5.260 a 5.296.

En el lado contrario, es decir, en el de los sectores que perdieron empleos, figura el que es ya un clásico todos los veranos, como es la educación. El final del periodo lectivo propició que se pasara de 52.543 trabajadores a 50.752.

Sube el paro

Si bien la afiliación a la Seguridad Social presentó datos de nuevo positivos, no sucedió lo mismo, sin embargo, con las cifras del paro. Y es que en contraste con el aumento de cotizantes, las listas del desempleo en la provincia se incrementaron en julio en 2.011 personas, dejando la cifra total en 115.002, en una circunstancia que está íntimamente relacionada con el aumento de la población activa.

Por sectores, la principal subida se registró en los servicios, con 719 nuevos parados que dejan la cifra total en 78.211, seguido por la construcción, con 278 para llegar a 9.495. En la industria, por su parte, el aumento fue de 15, quedándose en 12.529, mientras que en la agricultura fue de 11, para situarse en 3.161. Con todo, el principal incremento se registró en el colectivo sin empleo anterior, concretamente 990 que dejan el registro en 11.606.