Benidorm despide al fundador del icónico hotel Bali

La figura del Gran Hotel Bali de 52 plantas es una de las icónicas de Benidorm y parte de ese símbolo responde al trabajo del empresario y constructore Joaquín Pérez Crespo. El empresario fue despedido por amigos y familiares el pasado viernes en la ciudad.

Pérez Crespo dio hace poco el relevo a su hijo al frente de la compañía que gestiona diferentes establecimiento y que marcó una época en el sector y en la provincia de Alicante. Desde Hosbec, han elogiado alcopropietario de este simbólico hotel. "Dedicó su vida al desarrollo del sector turístico y hotelero, contribuyendo de forma decisiva al crecimiento y prestigio de Benidorm como destino de referencia internacional", expresan.

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Primero por la izquierda, Joaquín Pérez en una imagen del archivo de Club Información / PILAR CORTES

También han querido destacar "su labor empresarial, su visión de futuro y su compromiso con el sector hotelero deja un legado que perdurará en la memoria de todos los que tuvimos la oportunidad de conocerle y compartir con él el camino de nuestra industria". Joaquín Pérez recibió el pasado diciembre un homenaje por parte de la asociaciones de Directores de Hoteles y su pérdida deja si uno de los nombres propios al turismo de la Costa Blanca.