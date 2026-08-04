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Benidorm despide al fundador del icónico hotel Bali

Compañeros, amigos y familiares lamentan el fallecimiento de Joaquín Pérez Crespo, una de las figuras que marcó un hito en el sector turístico

Perspectiva del hotel Bali de Benidorm, uno de los más altos de España.

Perspectiva del hotel Bali de Benidorm, uno de los más altos de España. / ALEX DOMINGUEZ

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Ana Jover

Ana Jover

La figura del Gran Hotel Bali de 52 plantas es una de las icónicas de Benidorm y parte de ese símbolo responde al trabajo del empresario y constructore Joaquín Pérez Crespo. El empresario fue despedido por amigos y familiares el pasado viernes en la ciudad.

Pérez Crespo dio hace poco el relevo a su hijo al frente de la compañía que gestiona diferentes establecimiento y que marcó una época en el sector y en la provincia de Alicante. Desde Hosbec, han elogiado alcopropietario de este simbólico hotel. "Dedicó su vida al desarrollo del sector turístico y hotelero, contribuyendo de forma decisiva al crecimiento y prestigio de Benidorm como destino de referencia internacional", expresan.

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Primero por la izquierda, Joaquín Pérez en una imagen del archivo de Club Información / PILAR CORTES

También han querido destacar "su labor empresarial, su visión de futuro y su compromiso con el sector hotelero deja un legado que perdurará en la memoria de todos los que tuvimos la oportunidad de conocerle y compartir con él el camino de nuestra industria". Joaquín Pérez recibió el pasado diciembre un homenaje por parte de la asociaciones de Directores de Hoteles y su pérdida deja si uno de los nombres propios al turismo de la Costa Blanca.

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