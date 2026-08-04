Buenas noticias para la pesca de arrastre de Alicante: el Gobierno le asigna 860 días adicionales

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha asignado 860 días adicionales a la pesca de arrastre de la provincia de Alicante este año. Las jornadas de faena se las repartirán entre 106 embarcaciones que han cumplido con las exigencias de la Unión Europea (UE), incorporando puertas voladoras con la finalidad de preservar los fondos marinos.

Después de cinco años de recortes continuados en los días de pesca de arrastre en el Mediterráneo por parte de la UE, bajo el argumento de permitir la recuperación de la fauna marina, la presión ejercida por España, Francia e Italia permitió el mantenimiento en el ejercicio actual de las 143 jornadas de actividad que ya estuvieron vigentes en 2025.

Descarga de pescado en una embarcación con puertas voladoras. / PILAR CORTES

Con todo, el acuerdo alcanzado también contemplaba la posibilidad de incrementar los días, siempre a cambio de que las embarcaciones implantaran las conocidas como puertas voladoras, un dispositivo que reduce el impacto de las redes sobre los fondos marinos. Se trataba de una medida adicional a la ya implantada el año pasado de manera generalizada, consistente en la sustitución de las propias redes por otras más amplias.

Pues bien, el ministerio ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución, por medio de la cual un total de 301 embarcaciones del conjunto del Mediterráneo español obtienen 2.454 jornadas de pesca adicionales a repartir. En el caso de la provincia de Alicante, son 860 los días añadidos, que se distribuirán entre 106 buques. De estos, 40 pertenecen al puerto de Santa Pola, 23 al de la Vila Joiosa, 14 al de Dénia, 13 al de Calp, 9 al de Altea, 5 al de Torrevieja y 2 al de Xàbia.

Pescadores trabajando en el puerto de la Vila Joiosa. / PILAR CORTES

Las puertas voladoras, más allá de reducir de forma significativa el impacto sobre los lechos marinos, también permiten disminuir hasta un 30 % el consumo de gasoil, contribuyendo tanto a la sostenibilidad ambiental como, también, a la eficiencia económica, y más en un momento como este en el que los precios de los combustibles están disparados.

Tras este reparto de días, todavía permanece disponible el 7 % de las jornadas asignadas a España, que se distribuirán posteriormente como un incentivo adicional para la flota de arrastre del Mediterráneo. Siempre sobre la base de incentivar la adopción de prácticas de pesca más sostenibles, y primando a las embarcaciones que realicen un esfuerzo adicional por reducir el impacto de su actividad sobre el medio marino.

Estudios

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya han anunciado que van a trabajar para que, de cara a la asignación de los días de pesca el próximo año, la Unión Europea se avenga a incrementar las jornadas después de tanto recorte continuado. El Gobierno reclama que las autoridades comunitarias se basen en los estudios científicos, que certifican que los recursos marinos se han recuperado y que, por tanto, sería posible autorizar más capturas.

Ese, sin lugar a dudas, sería un auténtico balón de oxígeno para el sector, que en los últimos tiempos ha visto comprometida su continuidad como consecuencia de tantas restricciones en la actividad, lo que lo ha llevado a protagonizar distintas movilizaciones en defensa de sus intereses.