Grupo Cajamar gana 193 millones, un 8,5 % más, por el crecimiento de la actividad comercial

El Grupo Cajamar registró un beneficio neto de 193 millones de euros en el primer semestre de 2026, cifra que es un 8,5% superior a la del mismo periodo del año anterior, y situó su rentabilidad en el 8,1%. Según informa la entidad este martes en un comunicado, el margen de intereses se situó en 525,4 millones, un 2,8% menos que en el primer semestre de 2025, por el impacto de los tipos de interés, mientras que en comisiones y diferencias de cambio registró un descenso del 1,8%, que fue compensado en parte por el aumento de los ingresos de las alianzas estratégicas en un 11,6%.

El incremento de la actividad comercial de Grupo Cajamar, con aumentos de doble dígito en los recursos gestionados minoristas (+12,1 %) y la inversión crediticia (+10,2 %), mantiene la generación de resultados del negocio bancario de esta entidad financiera, que ha elevado el volumen de negocio gestionado hasta los 118.527 millones de euros durante el primes semestre de 2026, un 9,6 % más que en el mismo periodo del año anterior. Además, los activos totales en balance, se han situado en 67.582 millones, un 4,7 % superior.

Además, Grupo Cajamar sigue afianzando la diversificación de su cartera crediticia , reduciendo aún más su tasa de morosidad, que se sitúa en el 1,57 %, una de las más bajas de las entidades significativas españolas, y mantiene un sólido coeficiente de solvencia 'phased in' del 16,6 %. Por lo que respecta al desglose de la cuenta de resultados, el margen bruto continúa mostrando su solidez y se sitúa en 728 millones de euros, 0,7 % interanual inferior, en línea con las previsiones del Grupo.

Margen de explotación

La diferencia entre ingresos y gastos arroja un margen de explotación de 309,1 millones de euros y tras descontar pérdidas por deterioros de activos y provisiones, por importe de 52,4 millones, eleva los resultados antes de impuestos hasta los 256,7 millones de euros, un 10,4 % más que en el mismo semestre del año anterior. Tras descontar los impuestos por importe de 64 millones de euros, incluido el Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones (IMIC), más conocido como impuesto a la banca, por importe de 6,7 millones de euros, el resultado consolidado neto asciende a 192,7 millones de euros, un 8,5 % superior al mismo trimestre del año anterior. La rentabilidad (ROE) se mantiene estable por encima del 8 %, concretamente, un 8,1 %.

Centro Financiero Cajamar, en Almería. / Levante-EMV

Los recursos gestionados minoristas crecen un 12,1 % interanual, motivados por el incremento de los recursos minoristas de balance, en un 9 %, como por el dinamismo de los recursos fuera de balance, que suben un 24,3 %, gracias a la buena evolución de la comercialización de los fondos de inversión, con un aumento del 31,3 %, superando de manera notable la media del sector, que se sitúa en el 13,8 %.

Inversión crediticia

Por el lado de los activos, la inversión crediticia ha tenido un positivo comportamiento a lo largo del primer semestre, con un ascenso del 10,2 %, y un volumen de 44.347 millones de euros, manteniendo una cartera crediticia consolidada y diversificada. El crédito destinado a empresas crece un 10,5 % interanual, sustentando el liderazgo de Grupo Cajamar en la financiación al agroalimentario, un sector estratégico, con una cuota de mercado nacional del 14,9 %. Así, de la nueva financiación empresarial concedida, el 41,5 % se ha destinado al sector agroalimentario, el 29,7 %, a grandes empresas, el 18 %, a pequeños negocios, y el 10,8 %, a pymes.

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Los 5.297 profesionales de las entidades del Grupo Cooperativo Cajamar facilitan asesoramiento y atención cercana y personalizada a sus más de 3,9 millones de clientes a través de sus 944 oficinas y ventanillas rurales, entre las que destacan las 12 oficinas móviles itinerantes que atienden a 88 localidades de entre 170 y 1.500 habitantes, y a los que se le suma la atención a través de sus canales digitales: app, banca digital y banca electrónica.

Fuente: Levante - EMV