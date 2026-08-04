Los hoteles alicantinos estabilizan la ocupación en julio con una media que ronda el 90 %

El cierre de la segunda quincena da ese plus de alegría al sector hotelero. Hosbec ha publicado los datos de este periodo con el que se cierra el mes de julio con aumentos mínimos en general. La subida provienen de Benidorm y de la zona de la Vega Baja y que compensan el ajuste en el resto de la Costa Blanca. La ciudad de los rascacielos termina el mes con un 90,7 %, mejorando ligeramente el mismo periodo del año pasado (89,4 % ), mientras que el resto de la provincia rebaja por décimas las ventas y pasa de 84,7%, ligeramente por debajo del 85,2% del pasado año. La patronal hotelera señala a la "mejora apreciada en la recta final del mes, en gran medida, al fuerte tirón de Alicante Sur, que registró un 90 % de ocupación en la quincena y cerró julio con un sobresaliente 91,3 %".

Con este balance de la alta temporada, se comprueba que los balances cuantitativos van a estar ajustados y que, aunque el sector mira hacia rentabilidades, las estadísticas confirman que la alta ocupación sigue en niveles altos y que la última hora será una cuestión que marque si los números acaban en rojo o en verde respecto a la anterior campaña.

La provincia sigue, así, marcando la senda de la Comunidad Valenciana en este campo. De hecho, la Comunidad Valenciana ha cerrado la segunda quincena de julio de 2026 con una ocupación hotelera media del 90,2 %, es decir, 2,4 puntos por encima del mismo periodo de 2025 (87,8%). De cara a este mes, los informes de Hosbec apuntan a que las reservas ya confirmadas ("on the books") para la primera quincena de agosto sitúan la ocupación en el 86 %, dos puntos por encima para la región.

Panorámica de Benidorm. / David Revenga

En el caso de la provincia, se indica que Benidorm estaría en unas previsiones "excelentes", pues para la actual quincena cuenta ya con un 88,4 % de reservas confirmadas, "un porcentaje que previsiblemente seguirá creciendo gracias al habitual comportamiento de las reservas de última hora y que apunta a otro periodo de ocupación muy próximo al lleno técnico". Las perspectivas para agosto mantienen el optimismo. Para el resto de la Costa Blanca, el pronóstico ya cuenta con un 83,7 % de reservas confirmadas, mientras que Alicante Sur alcanza el 84,8 %, "cifras que anticipan un inicio de agosto con elevados niveles de ocupación y margen para seguir creciendo con las reservas de última hora".

Las tres estrellas

En cuanto al detalle de ocupación que deja julio, la patronal hotelera revela en su informe que Benidorm "vuelve a ser el gran motor de la temporada", con una ocupación del 92,1 % en la segunda quincena de julio (frente al 89,5% de 2025). El buen comportamiento obedece al tirón de los establecimientos de tres estrellas (91,8 %), aunque el mayor grado se ha dado en los cuatro estrellas (92,3 %), y los de 2 estrellas el 91,4 %. Todas las categorías por encima de los niveles del año anterior.

En la localidad benidormense, Hosbec subraya que se ha dado un "equilibrio entre demanda nacional e internacional". En el conjunto de julio, británicos (38,2 %) y españoles (36,5%) mantienen prácticamente un empate técnico como principales mercados emisores.

En el caso de la Costa Blanca, la patronal informa de que el mercado nacional continúa siendo el principal soporte tanto para la zona norte como sur de la provincia, representando cerca del 58 %. Los turistas con pasaporte británico mantiene su posición como principal emisor internacional, mientras que mercados como Bélgica, Países Bajos, Francia y Noruega consolidan su peso. En Alicante Sur también destaca la diversificación internacional, con la aparición de mercados menos habituales como Emiratos Árabes Unidos, que alcanza el 2,6 % de las estancias durante la segunda quincena.

Por categorías, los establecimientos de 4 estrellas vuelven a liderar los resultados. En la Costa Blanca alcanzan un 90,1 % en el conjunto de julio, mientras que los hoteles de 3 estrellas también muestran una evolución muy positiva en las comarcas del sur con un 71,3 % del año anterior.