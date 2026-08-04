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Resultados empresariales

SpaceX perdió 5.488 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 257% más

Son las primeras cuentas divulgadas por la compañía de Elon Musk desde su histórica salida a bolsa en junio

Elon Musk.

Elon Musk. / EP

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EFE

Nueva York

La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) SpaceX divulgó este martes una pérdida neta de 5.488 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 257% más interanual, aunque mejoró sus cuentas en el segundo trimestre.

En sus primeros resultados públicos tras su histórica salida a bolsa en junio, la empresa creada y dirigida por el magnate Elon Musk anunció una facturación semestral de 12.508 millones de dólares, un 53% más interanual, con el segmento de Conectividad como principal motor.

En el segundo trimestre de 2026, el periodo más seguido por los analistas e inversores, SpaceX tuvo una pérdida neta de 541 millones de dólares, la mitad respecto al mismo tramo de 2025, y una facturación de 7.814 millones, un 92% más interanual, según un comunicado.

El jefe financiero de la empresa, Bret Johnsen, dijo en la nota que "2026 ha sido hasta ahora un año trascendental", y que "el segundo trimestre ha demostrado el verdadero poder de SpaceX". "El crecimiento de los ingresos se aceleró en todos nuestros segmentos de negocio y logramos una sólida palanca operativa, con una importante expansión de márgenes impulsada por nuestros nuevos acuerdos de computación de IA", desgranó. También destacó que SpaceX tiene una liquidez de casi 100.000 millones de dólares.

Starlink mejora y el gasto en IA crece

El segmento de Conectividad, que abarca los satélites Starlink, tuvo unos ingresos de 4.391 millones (un 66% más), tras cerrar contratos con el Gobierno de EE.UU. para la red satelital Starshield por valor de 6.000 millones.

El segmento de IA tuvo unos ingresos de 2.561 millones (un 247% más), impulsado por acuerdos de suministro de computación por valor de 14.100 millones, y por el aumento de los ingresos de las suscripciones de Grok y X.

En tercer lugar, el segmento de Espacio reportó unos ingresos de 962 millones (un 29% más), pero fue el único con una pérdida bruta de explotación, de 205 millones.

En los últimos años, SpaceX ha registrado un fuerte aumento de ingresos, pero también de costes, especialmente por los elevados gastos de capital destinados al desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial.

En 2025, SpaceX facturó 18.700 millones de dólares, pero perdió 4.900 millones, en gran parte por el fuerte aumento del gasto en IA, que alcanzó los 12.700 millones de dólares, más del doble que en 2024. En el segundo trimestre, SpaceX elevó con fuerza sus inversiones de capital en inteligencia artificial, hasta 15.828 millones de dólares, más del doble que en el trimestre anterior y un 2.000% más que un año antes.

Noticias relacionadas y más

SpaceX protagonizó el mayor debut bursátil de la historia el 12 de junio al captar más de 75.000 millones de dólares, pero desde entonces el valor de sus acciones ha caído más del 20%. Durante la sesión en Wall Street, la empresa se disparó un 9,4%, pero tras la publicación de los resultados caía un 7,9%.

Fuente: El Periódico

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