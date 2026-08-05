Aena adjudica seis nuevos puntos a Bolt en el aeropuerto Alicante-Elche

La plataforma de movilidad Bolt ha firmado nuevos acuerdos con Aena para operar en los aeropuertos de Alicante-Elche, Valencia y Sevilla, y refuerza su presencia en las terminales españoias. La compañía ya contaba con presencia en Madrid, Barcelona y Málaga.

En el Miguel Hernández, la empresa dispondrá puntos de recogida señalizados y supone una alternativa de transporte para los viajeros que llegan hasta la Costa Blanca. En un comunicado, la plataforma ha recordado que las reservas se deben realizar con una antelación que va desde los 30 minutos a los 90 días.

“Estas nuevas alianzas con Aena nos permiten hacer que las recogidas en los aeropuertos sean más rápidas, intuitivas y fiables, al tiempo que extendemos la experiencia que ya hemos desarrollado en los aeropuertos más transitados de España”, señalan desde la empresa.

Las nuevas adjudicaciones representan un mercado de aproximadamente 42 millones de pasajeros, lo que los convierte en puertas de entrada clave tanto para el turismo internacional como para los viajes nacionales. En el caso alicantino, el volumen de usuarios está cerca de sobre pasar los 20 millones.

Para Bolt, estos acuerdos se suman a las operaciones aeroportuarias ya existentes en Madrid, Barcelona y Málaga, donde la plataforma ha registrado un crecimiento constante de la demanda. Junto con la ampliación de su presencia aeroportuaria, la plataforma apunta a que continúa invirtiendo en funciones diseñadas específicamente para los viajes a aeropuertos. De hecho, a principios de este año, la compañía amplió la ventana de reserva de los viajes programados de 72 horas a 90 días, con el objetivo de dar una mayor flexibilidad a los traslados.