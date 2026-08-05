El calzado alicantino pierde peso como fabricante en el escenario internacional

El área funcional del calzado se localiza en la provincia entre los dos grandes polos que son Elche y Elda. De las fábricas que hay en esta zona sale aproximadamente el 70 % de la producción de calzado en España. La concentración en este punto sitúa al este eje industrial alicantino como actor principal del informe que acaba de publicar la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC) sobre el "Mercado Mundial" y que constata que el país ha reducido un 14,2 % su producción.

En concreto, el documento refleja que España produjo 60 millones de pares en 2025 y eso se tradujo en que el país perdió cuatro posiciones en el ranking mundial —del puesto 19 al 23— y su producción representa ya solo el 0,24 % del total global. Para AEC, estos datos evidencian la necesidad de reforzar una política industrial específica para el calzado y sus componentes, mejorar la competitividad de las plantas, impulsar la inversión productiva y defender unas condiciones de competencia equivalentes para todos los productos que acceden al mercado europeo.

En el gran escaparate internacional, China siguió liderando la producción con 13.660 millones de pares, seguida de India, con 3.000 millones, y Vietnam, con 1.658 millones. Los diez principales productores reunieron el 89,5 % del total. En exportación, el gigante asiático concentró el 61,2 % de los pares y Vietnam el 11,2 %, mientras la capacidad continúa desplazándose hacia Vietnam, Indonesia, India y otros polos asiáticos.

Infografia informe Mercado Mundial del Calzado 2026 / Fuente: AEC

Europa mantiene una posición muy distinta: su precio medio de exportación alcanzó 34,76 dólares por par, frente a 8,02 dólares en Asia. El diferencial confirma la especialización europea en producto premium, técnico, confort, seguridad, "outdoor", moda y producciones sometidas a mayores exigencias documentales y ambientales.

En cuanto al consumo, el informe registra que se vendieron alrededor de 22.500 millones de pares. China fue el mayor mercado con 4.817 millones de pares —el 21,4 % del total—, seguida de India con 2.772 millones y Estados Unidos con aproximadamente 1.950 millones. Norteamérica y Europa conservaron mayor intensidad de consumo, con 4,6 y 4,1 pares por habitante. Estados Unidos siguió siendo el principal importador mundial, con 1.986 millones de pares y el 15,7 % de las importaciones.

Desde la asociación, el director general, Álvaro Sánchez, resume que "el futuro del calzado no se decidirá únicamente por el volumen, sino por la capacidad de aportar diseño, innovación, prestaciones, sostenibilidad, rapidez y seguridad a toda la cadena de valor”. El responsable de AEC considera que el sector no está creciendo principalmente por vender más pares, sino por la evolución de los precios, la mejora del mix de producto, el posicionamiento de marca y la incorporación de mayores prestaciones técnicas y ambientales.

"Para nosotros es muy importante que el calzado que se fabrique en cualquier lugar del mundo cumpla con las normas más estrictas de calidad, sostenibilidad y de comercio internacional, y eso solo se puede conseguir incrementando los controles en origen y aplicando las mismas normas para proteger a la industria".

Tres mensajes para los fabricantes Uno de los valores reseñables del informe de la AEC es que algunos de los datos llevan aparejado una lectura estratégica. Tres de las claves son: Exportación por tipologías. El cuero es la principal palanca de valor exterior de España; el textil aporta una base relevante y el caucho/plástico concentra mayor volumen. Esta combinación recomienda especializar materiales, acabados y componentes por categoría, evitando una única propuesta comercial indiferenciada.

El cuero es la principal palanca de valor exterior de España; el textil aporta una base relevante y el caucho/plástico concentra mayor volumen. Esta combinación recomienda especializar materiales, acabados y componentes por categoría, evitando una única propuesta comercial indiferenciada. Importadores. Estados Unidos concentra volumen, mientras Alemania, Francia e Italia combinan precio alto y demanda relevante. España y Reino Unido forman un espacio intermedio atractivo para componentes diferenciados. Japón y Rusia exigen una estrategia más selectiva por su menor precio medio importado.

Estados Unidos concentra volumen, mientras Alemania, Francia e Italia combinan precio alto y demanda relevante. España y Reino Unido forman un espacio intermedio atractivo para componentes diferenciados. Japón y Rusia exigen una estrategia más selectiva por su menor precio medio importado. Materiales. Caucho/plástico es la familia más comercial por volumen; cuero lidera la captura de valor; textil es la categoría más equilibrada entre escala y valor. La prioridad española debe ser proteger cuero premium, acelerar textil técnico y vender innovación de proceso en caucho/plástico.

Oportunidades

El documento aborda los datos, pero ante todo, realiza unas recomendaciones para abordar una hoja de ruta con 2030 como escenario. Desde la asociación reconocen que al hablar de España, desde luego se piensa en clave alicantina, porque el eje Elche y Elda son un un clúster zapatero con un peso propio. La asociación de componentes tiene su sede en Elche y es que la ciudad ilicitana es el mayor productor nacional, concentrando por sí solo alrededor del 39 % de la producción total de calzado en España y el 47 % de sus exportaciones. Elche "está especializado en una producción variada que abarca todo tipo de calzado".

Por otra parte, subrayan que Elda, junto a su área de influencia (como Petrer), aporta cerca del 23 % restante, destacando internacionalmente por su alta especialización en el calzado de alta gama y diseño para mujer. En la escala autonómica, este eje lidera de forma absoluta el sector, ya que la Comunidad Valenciana aglutina cerca del 66 %-68 % de las empresas y el empleo de toda la industria zapatera española.

Así, el informe identifica oportunidades concretas para la industria de componentes en materiales de menor impacto, textiles técnicos, suelas ligeras y de altas prestaciones, plantillas de confort, pieles y acabados premium, fornituras, adhesivos, trazabilidad, cumplimiento químico, prototipado rápido y soluciones de circularidad. AEC propone combinar la defensa de los mercados europeos —especialmente Italia, Portugal, Francia y Alemania— con una mayor presencia en Vietnam, India e Indonesia; el desarrollo de cadenas de proximidad en el Mediterráneo, Turquía, Marruecos y México; y el acceso a los mercados premium de Norteamérica, Golfo y Japón.

Según declaraciones de Álvaro Sánchez, Europa debe reforzar los controles en origen y garantizar que cualquier calzado comercializado en nuestro mercado cumpla las mismas normas estrictas de calidad, seguridad y sostenibilidad. Proteger al consumidor también significa proteger a la industria que sí cumple.