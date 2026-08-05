El CEEI Elche identifica un aumento de los programas de apoyo al relevo generacional, la IA y la financiación

Un informe del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche (CEEI Elche) concluye que el apoyo al emprendimiento en España avanza hacia programas más especializados y conectados con los problemas reales de las empresas y los territorios. Relevo generacional, inteligencia artificial (IA) aplicada y financiación son algunos de los aspectos en los que se está profundizando en la actualidad.

El estudio, titulado "Emprender para transformar el territorio", analiza 1.012 referencias únicas de información recopiladas entre enero y junio de 2026 sobre la actividad de los agentes del ecosistema emprendedor de 16 comunidades autónomas. Este trabajo, que da continuidad al primer informe publicado en 2025, se ha realizado en el marco del proyecto "Identificación de acciones de emprendimiento de los Agentes del Ecosistema Emprendedor de las Comunidades Autónomas de España".

Oficinas del CEEI Elche en una imagen de archivo. / INFORMACION

El estudio detecta tendencias y buenas prácticas que pueden resultar útiles para administraciones, entidades de apoyo, empresas, universidades y centros tecnológicos, pero también para emprendedores. Indica cuáles son las áreas empresariales con potencial de crecimiento y que esconden una oportunidad de negocio, como el relevo generacional, la IA aplicada, la ciberseguridad accesible, la salud o las tecnologías de uso dual y defensa.

En este sentido, la ruralidad, el reto demográfico y el relevo empresarial constituyen la señal temática más frecuente entre las actividades analizadas. De hecho, el análisis destaca el crecimiento de los programas destinados a facilitar la continuidad de negocios viables ante la jubilación de sus responsables. El relevo empresarial gana presencia como una cuestión que preocupa a empresas y administraciones.

Espacios de trabajo en el CEEI Elche. / MATIAS SEGARRA

El informe también identifica una evolución de la inteligencia artificial desde la formación generalista hacia su aplicación en la automatización, la productividad, el análisis de datos y los procesos industriales. Junto a las acciones de sensibilización, los programas reflejan cada vez más la necesidad de aplicar la IA a entornos reales de trabajo.

Otra de las tendencias detectadas es la combinación de financiación con mentoría, formación, acceso a clientes e internacionalización. Se apuesta cada vez más por crear programas transversales de apoyo a emprendedores y empresas, que combinen asesoramiento y obtención de financiación para alcanzar los objetivos de forma más realista.

Innovación abierta

Además, la innovación abierta gana protagonismo mediante procesos como la compra pública de innovación y el lanzamiento de retos planteados por empresas y administraciones para desarrollar y validar soluciones en entornos reales. Hay una clara apuesta por la colaboración entre entidades públicas y privadas para encontrar soluciones innovadoras a problemas complejos.

Defensa, ciberseguridad, industria avanzada, economía azul, salud y cuidados aparecen como ámbitos emergentes con instrumentos especializados. La sostenibilidad también se vincula cada vez más con la competitividad, la economía circular y la transformación de los procesos productivos.

El informe es una Iniciativa del CEEI Elche, promovida y financiada por la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i), dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador.