¿Sabes cuánto cuesta alquilar un apartamento este verano en la costa de Alicante?

No solo la subida del precio está resultando imparable en el caso del alquiler de la vivienda para uso habitual, sino que también está presente en aquellas que se destinan a uso vacacional. Y es que arrendar un apartamento en la costa de la provincia de Alicante cuesta este verano de media un 8 % más que el año pasado, con unos precios que oscilan entre los 1.785 euros semanales de la Playa de San Juan y los 625 euros de Calp.

Un estudio realizado por el Grupo Tecnitasa, consultoría especializada en valoración inmobiliaria, destaca que las mayores subidas interanuales a nivel nacional en los alquileres vacacionales, por encima del 8 %, se han registrado en Granada, Cádiz, Murcia, Tarragona, Valencia, Castellón y Alicante.

Apartamentos en alquiler en la Playa de San Juan en una imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

En el caso de la provincia alicantina, el informe destaca que los precios más elevados, también en el conjunto de la Comunidad Valenciana, se sitúan en la Playa de San Juan, en Alicante, donde un apartamento de 75 metros cuadrados entre primera y tercera línea de playa sale por 1.785 euros semanales.

A partir de ahí destacan también los 1.730 euros de la Playa de Levante de Benidorm, o los 1.660 euros de la Playa de Poniente en el mismo municipio. El precio más bajo es el de Calpe, donde se puede alquilar un apartamento por 625 euros a la semana.

En lo que respecta al resto de la Comunidad Valenciana, destacan los 1.200 euros semanales en Castellón, Benicàssim, Oropesa del Mar y Peñíscola, los 975 euros de Alboraya, los 900 de Canet d'En Berenguer y los 625 euros de Oliva, en el rango más bajo.

Grupo de apartamentos en la Playa de San Juan. / HECTOR FUENTES

A nivel nacional, y después de las subidas del 8 % mencionadas, aparece un segundo grupo formado por Barcelona, Almería, Las Palmas, Vizcaya, Girona, Baleares y Gipuzkoa, con incrementos de entre el 5 % y el 8 %, y otro en el que aparecen A Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Lugo, Pontevedra y Huelva, donde los incrementos se mueven entre el 2 % y el 5 %. Por su parte, Asturias, Cantabria y Málaga muestran una escasa variación respecto al año pasado.

El estudio destaca que la diferencia entre los alquileres más altos y las rentas más económicas continúa siendo muy significativa. En las ubicaciones más exclusivas, con mayor demanda turística y una oferta más limitada, los precios siguen alcanzando niveles elevados. El importe más alto del informe vuelve a localizarse en Puerto Banús, en Marbella (Málaga), donde un piso de 110 metros cuadrados alcanza los 3.800 euros semanales. Mientras que el precio más bajo se localiza en Playa Murallón, en Tapia de Casariego (Asturias), donde un apartamento de 55 metros cuadrados alcanza los 560 euros semanales.

Ubicación y tipología

“El mercado del alquiler vacacional en costa sigue mostrando una fuerte sensibilidad a la ubicación, la superficie, la tipología del inmueble y la cercanía real a la playa. Los datos de este año reflejan que la presión sobre los precios continúa, pero también apuntan a una cierta normalización del ritmo de crecimiento. No estamos viendo, con carácter general, los repuntes de mayor intensidad registrados en ejercicios anteriores, sino una subida más contenida en el promedio nacional”, afirma Fernando García Marcos, director técnico de Grupo Tecnitasa.

De igual forma, José María Basañez, presidente de la misma compañía, llama la atención sobre el hecho de que "algunas provincias que el año pasado se situaban en los tramos más altos moderan ahora su evolución, mientras que otros mercados, especialmente en el arco mediterráneo, ganan protagonismo y pasan a concentrar los mayores incrementos. Esto refleja un mercado dinámico, en el que la presión sobre los precios no desaparece, sino que se redistribuye entre distintas zonas de costa”.