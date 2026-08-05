Ferran Torres será la nueva imagen turística de la Comunidad Valenciana

La victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol sigue teniendo su recorrido al margen del deporte. Este miércoles, el Consell ha anunciado que el jugador valenciano Ferran Torres será la nueva imagen de la Comunidad Valenciana. El acuerdo se materializará el próximo viernes en la recepción que ha anunciado Presidencia y que se unirá al homenaje que el deportista recibirá en su pueblo natal, Foios.

La agenda del 'president' se ha cerrado para mediodía y, en este acto es donde está previsto que el campeón del mundo con la selección española de fútbol y uno de los deportistas valencianos con mayor reconocimiento y proyección internacional firme como nuevo embajador de la marca "Comunitat Valenciana"

Desde la Consellería de Turismo, han explicado que el acuerdo tiene como objeto proyectar e impulsar la imagen de la región en el ámbito nacional e internacional, a través del desarrollo conjunto de acciones de promoción institucional, difusión de la Comunitat Valenciana y puesta en valor de sus atractivos culturales, deportivos, sociales y territoriales.

La Generalitat ha subrayado que "el jugador de fútbol representa el talento deportivo valenciano y cuenta con una amplia proyección internacional gracias a su trayectoria profesional y a su presencia tanto en la selección española como en el fútbol de élite".

Además, se ha destacao que Torres personifica el triunfo del trabajo constante, el esfuerzo, la humildad, la resiliencia y un profundo orgullo por sus raíces, valores que hacen del deporte una de las grandes señas de identidad de la Comunitat Valenciana y contribuyen a proyectar un territorio dinámico, abierto y hospitalario.

Sin duda, el jugador del Barça tiene tirón desde su hito en el campeonato y tanto sus vacaciones como todas sus declaraciones se han seguido minuto a minuto.