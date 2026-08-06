Banco Santander simplifica los pagos internacionales y da inmediatez con el Reino Unido

Las transferencias internacionales se han convertido en uno de los nuevos objetivos de las entidades financieras. El Banco de Santander ha anunciado que los traspasos de efectivos a Reino Unido y México tendrán ahora un carécter inmediato para sus clientes a través de canales digitales y siempre que el pago se realice en libras o pesos mexicanos. Respecto a las operaciones con cambio de divisa se aplicará únicamente el correspondiente tipo de cambio.

El nuevo servicio responde, según el banco, a la transformación tecnológica que el Santander está llevando a cabo y a la migración progresiva hacia las nuevas plataformas corporativas de pagos del grupo, que permiten gestionar las transferencias entre las bancos con la misma inmediatez con la que actualmente se realizan los traspasos entre cuentas. La iniciativa forma parte de la estrategia para posicionarse como referente en el negocio de pagos.

Desde la empresa, se recuerda que, en noviembre de 2025, la entidad eliminó la comisión de emisión y los gastos SWIFT para las transferencias internacionales realizadas por particulares a través de la app y la web, convirtiéndose en el único banco en España en ofrecer envíos de dinero al extranjero sin comisiones por canales digitales. La nueva funcionalidad está dirigida tanto a clientes particulares como empresas y la alta presencia de residentes británicos en la provincia convierte a la Costa Blanca en un mercado de interés para el banco presidido por Ana Botín.