Brecha en el precio del alquiler: de los 1.360 euros al mes en Benidorm a los 480 euros en Villena

Una diferencia abismal. Eso es lo que hay entre los precios de la vivienda en alquiler que se pagan en determinados municipios de la provincia de Alicante, principalmente en la costa, y los que se abonan en el interior. De los 1.360 euros al mes por un piso de 80 metros en Benidorm o Finestrat, a los 460 euros por uno de la misma superficie en Villena o Ibi. Y todo después de que el coste medio se haya incrementado en un año en 126 euros mensuales tras un repunte del 6,8 %, subida esta, en cualquier caso, que es la más moderada que se registra desde enero de 2022.

El precio de la vivienda en alquiler en la Comunidad Valenciana ha aumentado un 6,2 % en su variación interanual, situándose en los 14,8 euros al mes el metro cuadrado, según los datos del índice inmobiliario Fotocasa. Las subidas afectan a las tres provincias, aunque en diferente proporción. Así, en Castellón el repunte ha sido del 8,3 %, lo que ha dejado el precio en 10,52 euros; en Valencia del 3,4 %, situando el coste en 16,07 euros; y en Alicante del 6,8 %, para quedarse en 13,21 euros. Esta variación ha propiciado que el precio medio de una vivienda de 80 metros cuadrados en la provincia alicantina haya aumentado 126 euros al mes en un año.

Ofertas en el escaparate de una inmobiliaria en Alicante. / Jose Navarro

Con todo, las diferencias en cuanto a precios son enormes dependiendo de los municipios. Así, los registros más altos se concentran en las ciudades de la costa, dentro de un ranking que está encabezado por Benidorm y Finestrat, con 1.360 euros al mes, seguidos por Xàbia, con 1.280 euros. A continuación figuran Alicante, Altea y Benissa, donde el coste es de 1.120 euros, apareciendo a poca distancia Dénia, con 1.040 euros. La presión del turismo es uno de los principales factores, si no el que más, que se encuentra detrás de estos rangos.

Cotizaciones estas que distan mucho de las que se registran en municipios del interior, que son los que tienen las viviendas más baratas. Así, Villena e Ibi son las poblaciones donde el esfuerzo para alquilar es menor, con 480 euros al mes. Un escalón más arriba están Alcoy, Castalla, Novelda y Crevillent, con 560 euros; Petrer, con 64 euros; y Elda, con 720 euros.

Una vivienda en alquiler en Elche, en una imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

Por su parte, Elche, el segundo municipio en tamaño en la provincia, maneja un precio medio de 800 euros al mes.

Pese a que el coste ha seguido tirando hacia arriba, lo cierto es que este incremento interanual es el más bajo que se registra desde enero de 2022, lo que podría estar marcando un cambio de tendencia. De hecho, a nivel estatal, en el cómputo global de todos los territorios, el precio ha descendido un 1,6 %, en lo que también supone la primera bajada en cuatro años.

Inflexión

Para la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, esto marca un punto de inflexión. Según sus palabras, "el precio ha alcanzado el límite de la capacidad de pago de los inquilinos y comienza a corregirse tras el mayor ciclo alcista de las últimas dos décadas. Es especialmente significativo que Madrid y Cataluña lideren estas bajadas, ya que son los mercados donde las rentas habían alcanzado los niveles más elevados. Esto confirma que la moderación comienza precisamente en las zonas donde el esfuerzo económico exigido a los hogares era más extremo”.

Ahora falta por ver si esa caída de los precios termina llegando a la Comunidad Valenciana y, por extensión, a la provincia de Alicante. De momento, los descensos solo se han registrado en Cataluña (-16,3 %), Madrid (-10,6 %) y País Vasco (-0,1 %), lo que ha terminado arrastrando el cómputo a nivel nacional. Por contra, ha seguido subiendo en Aragón (13,3 %), Castilla-La Mancha (11,7 %), Navarra (8,6 %), Extremadura (8,3 %), Asturias (7,5 %), Canarias (7,2 %), Comunitat Valenciana (6,2 %), Castilla y León (5,7 %), Región de Murcia (5,2 %), Andalucía (4,4 %), Galicia (2,4 %), La Rioja (2,2 %), Baleares (0,3 %) y Cantabria (0,2 %).