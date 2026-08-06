Un juzgado de Alicante admite a trámite una segunda querella contra el CEO de Vodafone

La batalla legal y comercial entre los fundadores de Finetwork y Vodafone sigue abierta en canal. El cruce de acciones en los juzgados se intercalan con las empresariales y ahora es el empresario eldense, Pascual Pérez, el que asesta un nuevo golpe a la compañía de telecomunicaciones. El motivo es que acaba de ratificar la querella penal interpuesta en los juzgados de Alicante a título personal contra el CEO de Vodafone, José Miguel García por administración desleal", la cual ha admitido a trámite la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante (Plaza nº 9).

El auto de 17 de junio señala que el presidente de la multinacional en España deberá "el próximo día 1 de septiembre de 2026 a las 11 horas para recibir declaración en calidad de querellado a D. Jose Miguel García Fernández, a través de videoconferencia con los Juzgados de Madrid, remitiéndose copia de la querella y de los documentos aportados para su traslado". Las indicaciones de la magistrada evitarán el paseillo por Alicante al empresario, pero supone acumular un nuevo quebradero judicial a su disputa con Wewi Mobile, que es la sociedad fundadora de Finetwork. Aunque el proceso está en una fase inicial, tanto esta querella como la admitida en Elda e interpuesta por la mercantil eldense, son cuestiones que los directivos tienen que comunicar al Consejo y, sobre todo, pueden poner en jaque a las cuentas.

En este caso, fuentes cercanas a Pascual Pérez señalan que la fianza se ha cifrado en 50 millones de euros y que la demanda recoge una acusación que se estructura en cinco delitos. En la documentación a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, el juzgado ha incoado las diligencias previas 975/2026 y ha dado parte de la incoación al Ministerio Fiscal. En su resolución, la magistrada instructora aprecia que los hechos relatados en la querella "presentan, aparentemente, los caracteres de un delito de administración desleal" y acuerda dar curso a la totalidad de las diligencias propuestas por el querellante.

La disputa judicial podría tener una tercera pata si prospera la querella, también a título individual, que ha presentado Pascual Pérez contra el CEO de la compañía de telefonía en Elda

Antesala de una tercera

En el escrito presentado ante la Administración de Justicia, se señalan la presunta comisión de los delitos de administración desleal, falseamiento de cuentas anuales y documentos societarios, estafa procesal agravada, insolvencia punible y societarios. Todos ellos imputables al período comprendido entre el 7 de octubre de 2025 y el 29 de abril de 2026 en el que García Fernández ha estado al frente de manera simultánea de Vodafone España y Vodafone Ono.

La disputa judicial podría tener una tercera pata si prospera la querella, también a título individual, que ha presentado Pascual Pérez contra el CEO de la compañía de telefonía en Elda, una cuestión que aún no ha tenido recorrido en los tribunales eldense. En este sentido, el fundador de Finetwork ha expresado que "ninguna de las querellas presentadas por Vodafone hasta la fecha ha sido admitida a trámite". Sus palabras responden de manera contundente a esos movimientos judiciales que están tensando más los posibles acuerdos a los que se podrían llegar.

En el campo comercial, la disputa vivió la semana pasada un nuevo capítulo. Vodafone comunicó que empezaba a realizar ventas bajo la marca Finetwork, lo que ha provocado que actualmente en el mercado los usuarios puedan acceder a dos plataformas con el mismo nombre y diferentes terminaciones. Una acaba con el punto es y otra con el punto com". En este punto cabe aclarar que la empresa de telefonía internacional es la actual dueña de la marca, que se la compró a Pascual Pérez. No obstante, el paso se ha producido cuando solo le restan tres meses a los gestores de Wewi Mobile para poder usarla.

En esta cronología hacia atrás, por destacar los últimos hechos reseñables, está la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), de 17 de junio sobre la reversión de la capitalización que ha pasado a ser plenamente efectiva frente a terceros. Así, la querella sale inicialmente adelante después de que la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.ª), mediante Sentencia 71/2026, de 27 de abril, firme, declarase la ineficacia del plan de reestructuración de Wewi promovido por Vodafone y homologado en septiembre de 2025, con condena en costas a Vodafone. El posterior intento de nulidad promovido por la multinacional contra dicha sentencia fue desestimado (auto de 18 de mayo)

Ahora siguen su curso tanto la querella penal en Alicante como la de Elda que fue admitida a trámite el pasado 21 de mayo e interpuesta por un grupo de socios minoritarios, fundadores de Finetwork contra José Miguel García Fernández y las mercantiles, igualmente por presunta administración desleal.