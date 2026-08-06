El Puerto de Alicante refuerza el tráfico de mercancías con Canarias y Turquía con el buque menos contaminante

El Puerto de Alicante va a ver reforzado el tráfico de mercancías con Canarias y Turquía. Y lo va a hacer de la mano de JSV, la compañía que gestiona estas líneas, gracias a la incorporación de un buque de nueva generación estrenado este jueves, al cual se le unirá otro idéntico antes de final de año. Los barcos, que generan un 70 % menos de emisiones, cuentan con una capacidad cada uno de ellos para 500 contenedores, lo que supone 100 más que los anteriores. Todo ello un contexto en el que la empresa también prevé nuevas conexiones ferroviarias entre el norte de España y el propio puerto.

A las ocho de la mañana atracaba en el Puerto de Alicante el MilaGreen, el primer buque de nueva generación del Grupo JSV, después de navegar 13.600 millas náuticas desde Shanghái, donde ha sido construido tras una inversión de 38 millones de euros por parte de la compañía. Un estreno que supone un hito tanto para la empresa como para el propio puerto, teniendo en cuenta que hasta el momento es el portacontenedores con mayor capacidad que haya tenido su base en Alicante.

JSV estrena en Alicante su primer buque de nueva generación / Alex Domínguez

Según ha explicado la CEO de JSV, Sonia Herzog, el buque en cuestión tiene una capacidad para 500 contenedores, lo que supone 100 más que los que venían operando hasta la fecha, lo que permitirá transportar más mercancía en cada viaje. Está diseñado para acoger carga tanto en bodega como en cubierta y, además, su incorporación viene acompañada de 450 contenedores nuevos, lo que supone una inversión clave y recurrente para el grupo.

El MilaGreen representa una nueva generación de buques portacontenedores concebidos para combinar eficiencia operativa y, también, sostenibilidad. Su principal innovación es la denominada tecnología "Methano Ready", que permitirá utilizar metanol como combustible. Con ello, se reducirán las emisiones de CO₂ entre un 40 % y un 70 %, además de eliminar prácticamente las emisiones de óxidos de azufre, reducir de forma muy significativa las de óxidos de nitrógeno y minimizar la emisión de partículas.

La primera descarga de contenedores del MilaGreen en el Puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

El buque también está preparado para conectarse a la red eléctrica durante las operaciones de carga y descarga en puerto, anticipándose a la normativa europea que exigirá este sistema en los próximos años. A ello se le suma un casco optimizado hidrodinámicamente, hélices y timones de última generación y un sistema inteligente de navegación que optimiza las rutas en un función de la meteorología en tiempo real, reduciendo el consumo de combustible.

Según Sonia Herzog, que ha subrayado que el MilaGreen marcará un antes y un después en la logística marina española, "esta capacidad tecnológica abre nuevas oportunidades para avanzar en soluciones logísticas más sostenibles que, además, nos permiten valorar el inicio de los trámites para impulsar una nueva autopista verde entre la Península y Canarias".

El MilaGreen, que recibe su nombre en homenaje a Milagros Sáenz de Samaniego (Mila), esposa del fundador de JSV, Antonio Herzog, es la primera de las incorporaciones dentro del plan de renovación de la flota. El proceso continuará con la llegada, antes de fin de año, del MirandaGreen, un buque gemelo del que se acaba de estrenar, y con el Green Canarias, un barco que ha sido reacondicionado.

Sonia Herzog fotografiando la descarga de contenedores. / ALEX DOMINGUEZ

Estos portacontenedores reforzarán el tráfico de mercancías del Puerto de Alicante con Canarias y Turquía, de entrada, por su mayor capacidad de carga, y también por la vocación de JSV de crecer en el futuro incorporando nuevas frecuencias.

En la actualidad son dos las conexiones semanales de ida y vuelta que tiene Alicante con Canarias, las cuales mueven alrededor de 40.000 contenedores anuales y 250.000 toneladas de mercancías, principalmente productos alimentarios, aunque también siderúrgicos y de construcción. En el caso de Turquía, línea semanal que apenas lleva un año de funcionamiento, el movimiento es de unos 16.000 contenedores y 50.000 toneladas de mercancías, en este caso con preponderancia del textil y también de la siderurgia.

Conexiones ferroviarias

La CEO de JSV ha señalado que no solo tienen previsto crecer en tráfico marítimo, sino también en el terrestre, teniendo en cuenta que cuentan con conexiones ferroviarias entre su hub del Puerto de Alicante, Madrid y su centro logístico en Miranda de Ebro. En este sentido, ha destacado que están cerrando acuerdos para transportar mercancía desde el Cantábrico en general y Galicia en particular.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, también ha destacado la importancia que tiene para el puerto la apuesta que está realizando el Grupo JSV. "Nos posiciona dentro del transporte marítimo y terrestre de bajas emisiones, convirtiéndonos en un referente en materia de sostenibilidad, que es hacia donde va el sector logístico", subraya.

La familia Herzog aprovechó la llegada del nuevo buque a Alicante para oficializar su botadura con una ceremonia oficial de bautizo, estampando una botella de vino blanco contra el reluciente casco.