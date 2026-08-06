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Santander ficha al responsable de UBS en Brasil para liderar su banca de inversión en el país

Daniel Bassan sustituirá en el cargo a Christian Egen, que recientemente fue nombrado consejero delegado de B3, la Bolsa brasileña

Archivo - La presidenta Banco Santander, Ana Botín (i); y la consejera delegada de ICEX, Elisa Carbonell (d); durante la tercera edición del Foro ICEX, en La Nave, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España).

Archivo - La presidenta Banco Santander, Ana Botín (i); y la consejera delegada de ICEX, Elisa Carbonell (d); durante la tercera edición del Foro ICEX, en La Nave, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

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Guillermo Calvo

El Santander ha fichado al responsable de UBS en Brasil, Daniel Bassan, como director del área de Banca de Inversión y Corporativa (SCIB) en el país, según recoge la prensa local. Bassan sustituirá en el cargo a Christian Egen, que recientemente fue nombrado consejero delegado de B3, la Bolsa brasileña. El pasado mes de marzo, Santander fichó al entonces CEO de B3, Gilson Finkelsztain como consejero delegado de Santander Brasil.

Bassan reportará directamente a José María Linares, que es el responsable global de Banca de Inversión y Corporativa.

El baile de nombres se produce en un momento de consolidación para el banco. Justo la semana pasada, Santander anunció una oferta pública de canje voluntaria para adquirir la totalidad de las acciones ordinarias, preferentes, 'units' (valores que agrupan varias clases de acciones en un solo título cotizado) y ADS de Santander Brasil que aún no posee, representativas de aproximadamente el 10% del capital social de su filial.

La contraprestación máxima total de la operación asciende a aproximadamente 1.908 millones de euros y se ofrecerá íntegramente mediante acciones de nueva emisión de Banco Santander. La propuesta incluía en su momento una prima del 15% sobre el precio de referencia de cada 'units' de Santander Brasil.

Santander eleva un 31% su beneficio

La entidad que preside Ana Botín obtuvo un beneficio neto ordinario de 7.328 millones de euros en el segundo semestre de 2026, un 15% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias al tirón del margen de intereses y de las comisiones, producto del aumento de actividad comercial. En términos contables, el beneficio atribuido ascendió a 8.973 millones, un 31% más, gracias a la plusvalía de 1.900 millones generada por la venta de su negocio polaco.

Además de la plusvalía, el beneficio atribuido también incluye 250 millones de euros en costes de reestructuración derivados de la adquisición de TSB a Banco Sabadell. Las cuentas de este trimestre no reflejan el impacto de la compra del banco estadounidense Webster Bank, adquisición que fue anunciada en febrero y que ya ha recibido la bendición de la Reserva Federal (Fed), la última que necesitaba, para convertirse en un gigante bancario en Estados Unidos.

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La presidenta del grupo afirma que la incorporación de TSB en Reino Unido "marca otro hito importante en la ejecución de nuestra estrategia. Refuerza nuestra posición en uno de nuestros mercados clave, y aporta mayor escala, depósitos de calidad e hipotecas de bajo riesgo, además de abrir oportunidades para seguir mejorando la oferta a nuestros clientes y la rentabilidad cuando se complete la integración". La operación se cerrará, si no hay sorpresas, el próximo 20 de agosto, según informó el banco a la SEC, seis meses después de que el Santander hiciera oficial su segunda gran apuesta en Estados Unidos.

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Fuente: El Periódico

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