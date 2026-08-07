Agricultura subvenciona a siete municipios de Alicante para arreglar caminos y deja fuera a 32 por falta de presupuesto

Solo siete municipios de la provincia de Alicante han obtenido ayudas de la Conselleria de Agricultura para la mejora de caminos, una cifra que contrasta con los 32 que se han quedado fuera por falta de presupuesto. Así lo ha denunciado La Unió, que ha reclamado al departamento autonómico un incremento de la partida económica de cuatro millones de euros con las que estaba dotada esta convocatoria, de manera que ningún pueblo se quede fuera de estos fondos.

La resolución de la Conselleria de Agricultura, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), explica que el importe solicitado por los ayuntamientos supera la dotación de cuatro millones, por lo que la comisión de valoración ha aplicado los objetivos previstos en las bases reguladoras. La línea de corte se ha establecido en cuatro puntos y un coeficiente de ruralidad de 0,6242, de manera que únicamente las solicitudes con mejor valoración han seguido adelante.

La consecuencia ha sido que, en el conjunto de la Comunidad Valenciana, solo han sido seleccionados para las ayudas 50 municipios, mientras que otros 140 se han quedado fuera. En el caso de la provincia de Valencia hay 20 solicitudes aprobadas y 77 denegadas, en la de Castellón 23 y 31, y en la de Alicante siete y 32.

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, visitando un camino en obras. / INFORMACION

Los municipios alicantinos que logran el acceso a las ayudas son Benimarfull, Gaianes, Hondón de las Nieves, Pedreguer, Sagra, Sella y Tàrbena, mientras que los que se quedan fuera son Agost, Albatera, Alfafara, Alfàs del Pi, Almoradí, Alcoy, Aspe, Beniarbeig, Beneixama, Benissa, Benitatxell, Biar, Bigastro, Callosa de Segura, Camp de Mirra, Castalla, Castell de Guadalest, Campello, Cañada, Crevillent, Los Montesinos, Muro, Ondara, Orba, Orxeta, Pego, Pilar de la Horadada, Relleu, La Romana, Sax, Xàbia y Xixona.

Esta convocatoria es importante a juicio de La Unió, porque tiene como finalidad financiar obras de mejora permanente del firme de caminos rurales de titularidad pública, unas infraestructuras totalmente estratégicas para garantizar el acceso a las explotaciones agrarias y facilitar la actividad agrícola y ganadera en el medio rural.

Carles Peris, secretario general de la organización, señala que “el número de solicitudes a estas ayudas evidencia el abandono que hay de las infraestructuras agrarias. No destinar más recursos económicos hace que se dificulte mucho la actividad agraria. Los caminos en mal estado tienen un impacto sobre la maquinaria agraria, vehículos y también para las personas ante el riesgo de accidentes”.

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600 caminos

Desde la Conselleria de Agricultura, por su parte, destacan que en el último año se han destinado 35 millones de euros a la adecuación de más de 600 caminos en el conjunto de la Comunidad Valenciana, entre ellos los afectados por la dana.