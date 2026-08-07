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La alta velocidad ferroviaria pierde un 15% de sus usuarios en la primera mitad del año

Ave, Ouigo, Iryo y Avlo acentúan su caída en junio y suman seis meses consecutivos de retrocesos

Archivo - Viajeros saliendo de un tren de alta velocidad

Archivo - Viajeros saliendo de un tren de alta velocidad / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

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EFE

Madrid

El uso del transporte ferroviario en alta velocidad, prestado por Ave, Ouigo, Iryo y Avlo, acentuó su caída en junio hasta el 9,8 % interanual, con lo que acumuló un retroceso en el conjunto del primer semestre del año de más del 15 % en el número de pasajeros transportados.

Desde el pasado enero -cuando se produjo el accidente de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas tras el descarrilamiento de un tren y su colisión con otro- y hasta el final de junio, un total de 18,33 millones de personas tomaron algún tren de alta velocidad en España.

Según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), esa cifra es un 15,5 % inferior a los 21,69 millones de usuarios que se registraron en el primer semestre del 2025.

El accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero -en el que un Alvia de Renfe chocó con un tren de Iryo por el descarrilamiento de este último- ha provocado un descenso notable en el uso de la alta velocidad desde entonces.

A ello se suman los retrasos en los trenes por las diferentes limitaciones de velocidad en la red de alta velocidad impuestas por Adif, que han aumentado los tiempos de viaje, por el corte que sufrió la línea de alta velocidad en Málaga y por otro tipo de incidencias que hacen que los viajeros opten por otras formas de transporte.

Desde enero, tras el accidente, las tasas de evolución del número de viajeros han sido negativas todos y cada uno de los meses: así, en enero cayeron el 14 %; en febrero, el 32 %; en marzo, el 18 %; en abril, el 15 %; en mayo, el 7 %, y en junio, el casi 10 % publicado este viernes.

La alta velocidad ferroviaria venía creciendo de forma significativa desde que terminó la pandemia, y especialmente desde que en mayo de 2021 la compañía de capital público francés Ouigo empezó a operar la línea Madrid-Barcelona. Un mes después, en junio, se activaron también los servicios de Avlo, la compañía de bajo coste de Renfe.

A ella se sumó, en noviembre de 2022 Iryo, también con capital público, en este caso italiano, que arrancó su actividad en el corredor Madrid-Barcelona.

Hasta ahora el valor máximo que ha alcanzado la alta velocidad en cuanto a número de viajeros se sitúa en 4,13 millones de julio del año pasado.

En este mes de junio se contabilizaron 3,65 millones de pasajeros, unos 396.000 viajeros menos que los más de 4 millones registrados en el mismo mes de 2025.

La media distancia pierde el 23 % de usuarios en junio

En conjunto, todo el transporte por ferrocarril perdió un 8,3 % de usuarios en junio comparado con un año antes, lastrado por la caída de la larga distancia, que retrocedió un 9,5 % (el 9,8 % en el caso de la alta velocidad y el 8,2 % en el resto), pero también por las cercanías y la media distancia.

Concretamente, los servicios de cercanías perdieron en junio un 7 % de sus usuarios en comparación con un año antes, mientras que los de media distancia cayeron hasta un 23,5 %, hasta quedar en 3,31 millones de pasajeros.

En conjunto, este medio de transporte registró 56,53 millones de usuarios en el sexto mes del año, frente a los 83,5 millones de personas que usaron el autobús (un 5,2 % más que en junio de 2025) y los 4,6 millones de pasajeros que tomaron un avión.

Así, más de 506,5 millones de pasajeros utilizaron el transporte público en junio, un 2 % más que en el mismo mes del año 2025. El transporte urbano aumentó un 3,1 % en tasa anual y el interurbano disminuyó un 0,6 %.

Por tipo de transporte, destaca el autobús, que creció un 5,2 % en junio, mientras que el aéreo avanzó un 2,6 % y el marítimo un 1,7 %. El transporte por ferrocarril bajó un 8,3 %.

Noticias relacionadas

El transporte por metro aumentó en todas las ciudades que poseen este tipo de transporte respecto al mismo mes del año anterior. El metro de Palma presentó el mayor incremento, del 11,5 %, y el de Madrid presentó el menor, del 3,8 %.

Fuente: El Periódico

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