La Cámara de Alicante tendrá que hacer frente a un nuevo agujero económico para acometer el derribo de Panoramis

El decreto del Ayuntamiento de Alicante que obliga a Digital Córner, empresa responsable de la gestión de Panoramis, a restituir la legalidad urbanística en el centro situado en el puerto marca un nuevo capítulo en las polémicas obras de la Cámara de Comercio. El proyecto, que lleva paralizado desde abril de 2025 por carecer de licencia, tendrá que volver a hacer cuentas para demoler la planta extra que construyó aprovechando el desnivel que generaban los antiguos cines.

Salvo que se abra una batalla legal, la decisión comportará un nuevo agujero económico que será cuantioso, porque se trata de eliminar una superficie superior a los mil metros cuadrados y que suponen un tercio del total previsto en la actuación. La factura de la demolición no es la primera de efectos negativos. A finales de 2025, Carlos Baño ya tuvo que trasladar a su Comité y al Pleno la decisión de devaluar en medio millón de euros el valor de la nueva sede, según consta en la Auditoría pública de 2024.

Desde la entidad cameral, han indicado que no han recibido notificación oficial sobre esta circunstancia y que, por lo tanto, no iban a hacer valoraciones al respecto. La decisión del consistorio no ha pillado de sorpresa a la corporación empresarial que ya recibió estas indicaciones en diciembre de 2025. La negativa de Baño, en primera instancia, con el tiempo han ido incorporándola a una realidad incontestable: la económica.

La auditoria ya advirtió de los posibles problemas hasta que no hubiera resolución del Ayuntamiento de Alicante. / INFORMACIÓN

El empresario desoyó la advertencia del auditor y rebajó en 558.797,94 euros el patrimonio de la corporación. No era dinero en efectivo, pero evidenciaba que las decisiones sobre el inmueble estaban y están sujetas a la condición de inestabilidad, porque ya subrayó el informe («Apunte de énfasis») la «incertidumbre» que supone incluir «en el epígrafe de inmovilizado en curso un importe de 3.393.983 euros correspondiente a las obras de adecuación de los locales arrendados en el Edificio Panoramis de Alicante, destinados a sede social de la entidad” teniendo en cuenta que “el Ayuntamiento de Alicante requirió la tramitación de licencia de obra mayor, encontrándose en la actualidad pendiente de resolución la solicitud presentada con un proyecto técnico modificado». La medida de Carlos Baño, que recibió el aval del Comité y del Pleno, fue la rocambolesca idea de inutilizar la planta extra y, al carecer de uso, no contabilizarla. El argumento oficial se basó en que la supresión de esa área ponía en peligro la robustez del inmueble con el consiguiente riesgo.

Proceso sancionador para Digital Corner sigue adelante La decisión de Urbanismo de Alicante será una vía que Digtal Corner tenga que seguir, pero la concesionaria también tendrá que hacer frente a la sanción de 220.000 euros impuesta por la Autoridad Portuaria (APA) a la empresa y recientemente ratificada por el Consejo de Administración. Las obras sin licencia de la Cámara de Comercio evidenciaron la falta de control sobre un centro gestor que hasta la fecha había incumplido hasta cuatro puntos del contrato. Así se señaló por parte de la APA en su escrito inicial y en la ratificación final, tras dar audiencia a la sociedad. En concreto, la inspección portuaria señaló la modificación sustancial de la implantación de oficinas sin autorización previa, el uso de un modelo inadecuado para los arrendamientos de las oficinas; el aumento de la edificabilidad sin autorización, la inadecuada conservación del edificio y de la presentación trimestral de la declaración de cifra de negocio.

Suma y sigue

Tras más de un año y medio, el proyecto de levantar una sede en una concesión portuaria y, por lo tanto, sujeta a un alquiler cuando se tenía una en propiedad, ha supuesto una sucesión de impactos negativos que han ido desde la reputación de la entidad y del propio empresario a la redacción de una resolución de la Generalitat Valenciana que quita a la consellera de Industria y Comercio las competencias de unas entidades que tutela en el resto del territorio de la Comunidad Valenciana. Marian Cano formó parte del equipo de Carlos Baño cuando se aprobó el proyecto.

También abrió una disputa con el Ayuntamiento de Alicante y una confrontación entre el presidente de la Cámara y el alcalde Luis Barcala, que hoy en día es manifiesta. A efectos económicos, la organización empresarial ha perdido a su mejor inquilino, uno que pagaba por el antiguo Palas, sede actual de la entidad, la friolera de 616.159 euros de renta anual.

La tercera consecuencia económica es la que permanece en el aire, porque el Consell se ha atrincherado en la idea de preservar la subvención nominativa. A pesar de todo lo sucedido, la Conselleria de Hacienda, actualmente dirigida por el alicantino José Antonio Rovira, conserva en su plan anual 1,5 millones para el proyecto. La condición marcada en el convenio fija que la cantidad no se puede recibir hasta que no se finalice la obra y, desde luego, que está inconclusa, porque ahora tiene por delante seis meses para adecuarla a las exigencias del Ayuntamiento de Alicante.

Tras la reelección de Carlos Baño como presidente el pasado junio y la elección de su nuevo equipo, este será el que tenga que asumir ahora la decisión y preparar el nuevo desembolso que se sumará a los cuatro millones de euros ya invertidos en las obras. En este nuevo capítulo, además del empresario, tendrán el poder decisorio la restauradora Silvia Castelló (nueva incorporación), los también directivos Jesús Navarro; Eva Miñano; Rafael Hierro, Fidel García y María José Rocamora y, los que tienen representación empresarial caso de César Quintanilla, presidente de CEV Alicante, y Vicente Pastor, presidente de Avecal.