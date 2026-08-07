Cuatro marcas de calzado de Elche copan el ranking de principales fabricantes españoles

El informe de "Situación del mercado del Calzado" situaba esta semana la producción nacional del sector en los 60 millones de pares anuales. De esta manera, España retrocedía cuatro puestos en el marco internacional como país fabricante. La pérdida de peso afecta de pleno a la provincia de Alicante que concentra el 70 % de la misma; el resto se localiza en La Rioja, Baleares y, en menor, cantidad en Castilla- La Mancha.

El estudio expone un ranking con las principales marcas por "último volumen público localizado", es decir, que han dado a conocer su producción. En este sentido, la lista está copada por marcas ilicitanas. En la primera posición se sitúa Mustang con más de 3 millones de pares (datos de 2026). Le sigue la firma Pikolinos que declara 2,3 millones (entre mayo 2023 y abril de 2024). A continuación estaría Gioseppo con más de 1,5 millones comercializados en 2026.

En cuarto lugar, se cuelan los riojanos Fluchos con más de un millón de pares y cierra el "top 5" la marca Martinelli, que pertenece al grupo de Pikolinos, con más de 0,6 millones. Ambos indican que es el último dato publicado. Aunque no es una cifra lineal, supone el 14 % de la producción total. El resto de firmas no aportan cifras públicas. Desde AEC, se indica que el cómputo, tiene en cuenta que la estructura combina fabricante con planta propia, grupos de marca que coordinan redes externas, especialistas y otras métricas. Ese mix generalizado obliga a que la lectura se haga atendiendo a tres vías: fabricación, ventas físicas y comercialización.

Interior de la planta de Pikolinos en Elche, en una imagen de archivo. / Matías Segarra

La deslocalización del calzado es una realidad que afrontan los fabricantes de componentes, uno de los segmentos que más está sufriendo el cambio de la balanza comercial. Así, mientras en el conjunto nacional el sector deja un déficit de 2,2 millones en España, para Alicante sigue siendo un plus (194.000 euros el pasado ejercicio). En territorio alicantino, la industria zapatera es el principal actor exportador provincial y su peso se ve fácilmente: la provincia es el principal exportador de España (1,7 millones en 2025).

Escala actual y potencial comercial de marcas del calzado. / Fuente: AEC

Perspectivas

El capítulo dedicado a la producción nacional examina el perfil de estas empresas y analiza fortalezas y debilidades. El informe de AEC sitúa a Pikolinos y Gioseppo como "líderes escalables por la combinación de marca, internacionalización y señales públicas de crecimiento". Por otro lado, Mustang y Joma muestran capacidad de consolidación a mayor escala. Además, Martinelli y Fluchos ofrecen potencial por especialización.

En la terna, se incorporan otras firmas ilicitanas como Panama Jack y Paredes que, según la asociación, "requieren una aproximación selectiva basada en producto técnico, acceso a decisión y datos de volumen. La posición debe revisarse anualmente con pares, origen de planta, canal, inversión y evolución de ventas".

En cuanto a las fortalezas, AEC sostiene que diferentes aspectos para cada una de las firmas. En el caso de Mustang, destaca la escala nacional, el hecho de tener puesto el foco en el calzado para mujer y la expansión del la tipología 'barefoot', lo que le convierte en una empresa que puede generar oportunidades en el campo de los componentes a través de la fabricación de "pisos flexibles, plantillas, materiales ligeros, confort anatómico y rapidez de colección". El riesgo para la sociedad de la familia Ros es la capacidad de comercialización de los pares hechos bajo el parámetro que simulada la pisada natural.

En el caso del grupo de la familia Perán, la documento fija en positivo, el carácter internacional de las marcas, el uso de piel y la apuesta por el confort y el segmento premium. A considerar para las empresas de componentes, sostiene lo relativo a los materiales usados en el acabado (cuero), los forros, las plantillas, herrajes, pisos y trazabilidad de materiales. A tener en cuenta, el análisis marca la coordinación necesaria entre la planta propia y red externa y la homologación por origen.

La sede de Gioseppo en el Parque Empresarial de Elche, en imagen de archivo. / Antonio Amorós

Para la marca especializada en calzado infantil, Gioseppo, la AEC reporta como fortaleza el dinamismo de colección y crecimiento internacional.Para el sector, señala como oportunidad que es una firma que apuesta por el "color, estampación, adornos, pisos, materiales seguros para infantil y respuesta rápida". Por contra, los fabricantes deben tener en cuenta que trabaja con "calendario corto, precio objetivo y escalabilidad".

Por último, están Panama Jack y Paredes. La reconocida marca por su bota de montaña tiene como fortaleza que su "fabricación está en Elche". La identificación con un producto singular y este hecho abren la puerta a trabajar con materiales "piel, impermeabilidad, suelas, forros térmicos, adhesivos y durabilidad". Como riesgo, se establece que producen con "ensayo de campo, consistencia y abastecimiento estable".

Además, se recogen el análisis sobre la marca de deportivos. Paredes tiene como fortaleza su identificación con este segmento, además de la "seguridad y outdoor". La principal consecuencia positiva para la rama de los componentes es la necesidad de contar con material "antideslizamiento, protección, textiles técnicos y refuerzos". Queda pendiente ahondar en la "certificación y homologación técnica".