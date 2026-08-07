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Fallece Francisco Sánchez López, "Amaro", uno de los pioneros del calzado en Elda

El empresario lideró dos proyectos del sector y estuvo al tejido asociativo del municipio con gran vinculación al Club Deportivo Eldense

Paco Sánchez, hijo, junto a Francisco Sánchez, &quot;Amaro&quot; en una foto reciente.

Paco Sánchez, hijo, junto a Francisco Sánchez, "Amaro" en una foto reciente. / INFORMACIÓN

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Ana Jover

Ana Jover

Alicante

Elda despedirá este sábado a las 12 horas en el Tanatorio de Elda a Francisco Sánchez López, "Amaro". El empresario ha fallecido a los 83 años y deja una huella en el municipio en el que vivió desde joven. Natural de Caudete, "Amaro", como le conocían sus allegados, fue uno de los trabajadores del calzado que decidió a finales de los 70 emprender y abrir sus propios negocios. Su experiencia en las fábricas y su carácter le llevó a dar el salto y crear Calzados Sánchez Laura y, posteriormente, Spanish Shoes.

Sánchez López formó parte de la generación que llevó a la localidad eldense a figurar en las primeras posiciones de la producción del sector. Bajo las dos sociedades, el empresario llegó a emplear a un centenar de personas y fue un fabricante de referencia para la multinacional norteamericana Nina. Su generosidad le llevó a implicarse en diferencias iniciativas sociales y estaba muy vinculado con las fiestas de Moros y Cristianos -comparsa de Los Zíngaros - y, especialmente, con el Club Deportivo Eldense. También ha subrayado la defensa de su barrio Las Trescientas.

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De su legado, su familia ha destacado su tesón y su humildad que le llevó a trabajar y preocuparse, porque sus hijos pudieran acceder a una educación universitaria. Sánchez López era el padre del concejal del Partido Popular y director del CEU de Elche, Paco Sánchez. Por el tanatorio eldense, han pasado numerosos amigos, allegados y miembros de la corporación que han querido despedirse. A los mensajes de condolencias se ha sumado la patronal Avecal, desde donde han lamentado la pérdida de una persona que ayudó a situar al calzado en el mapa internacional.

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