«En robótica, la persona debe estar siempre en el centro»

La robótica humanoide no podría entenderse sin Luis Sentis. Este catedrático de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Texas y fundador de la empresa Apptronik desarrolló una teoría que ha sido clave para esta tecnología en todo el mundo. En 1997 empezó su posgrado en la Universidad de Stanford gracias a una beca de posgrado en el extranjero de la Fundación «la Caixa». Este año ha participado en la ceremonia de entrega de la 44.ª edición del programa y ha cedido el testigo a la nueva generación de becarios.

Usted defiende una robótica centrada en las personas. ¿Qué significa este concepto en la práctica?

Mi primera teoría del whole body control (control de todo el cuerpo) permitía a los robots caminar y manipular objetos al mismo tiempo. Ahora estoy trabajando en la whole body communication (comunicación de todo el cuerpo), en la que el robot es una entidad comunicativa y de absorción de información. Cuando camina por un barrio, recopila información que luego puede distribuir. Acumula historias sobre qué es ese lugar o quién vive allí; todo, para proveer un servicio a las personas. Manipular objetos y desplazarse es importante, pero al colaborar con otros tienes que comunicarte, y no puedes hacerlo a través de una pantalla con letras. Además, tiene que haber una comprensión y una predicción de lo que el otro está pensando... De alguna manera, quiero entender la empatía a través de los robots. Los robots necesitan emociones para comunicarse mejor con las personas, no para sustituirlas.

¿Por qué construir robots con forma humana? ¿Qué ventajas tiene?

Las piernas te dan velocidad y repetibilidad. Tienen una dinámica de sistemas que llamamos dinámica exponencial. Si tropiezas con una piedra, sales disparado de frente porque la aceleración del cuerpo es exponencial. Un coche va muy rápido, pero acelera a una fracción de la aceleración de la gravedad. Un robot humanoide o una persona cuando camina acelera mucho más rápido. Esto tiene ventajas en ciertos entornos.

Usted ha tenido una experiencia académica muy amplia. ¿Cómo se pasa de la investigación académica a crear una empresa capaz de competir en la carrera global por la robótica humanoide?

Llegué a la robótica humanoide por pasión, haciéndome preguntas sobre, por ejemplo, cómo caminamos, porque es superextraño: somos altos y esbeltos, y no nos caemos. Y pronto descubrí la aplicación de esas investigaciones a la salud y la rehabilitación.En la Universitat Politècnica de Catalunya, donde hice ingeniería de telecomunicaciones, me dieron la oportunidad de explorar robots y me planteé hacer carrera en ese campo. Una vez en Silicon Valley, trabajé en robótica. Cuando entré en el doctorado pude perseguir mi pasión de hacer robots humanoides gracias a la beca de la Fundación «la Caixa». Después pasé a ser financiado por Honda y mi trabajo fue ya dentro del marco de los robots de asistencia, sobre todo para la vejez. Desarrollé la teoría del whole body control, que ahora se utiliza en todos los robots humanoides del mundo. Luego fui profesor en Austin, creé un robot dedicado ya a la robótica humanoide y monté una empresa al mismo tiempo después de haber trabajado con la NASA en humanoides para el espacio. Al cabo de unos años teníamos una inversión de unos pocos millones. Trabajábamos para el Departamento de Defensa, para la NASA, etc. Esto nos ha permitido lanzar cadenas de desarrollo y fabricación de cientos de humanoides. A veces digo que la población de humanoides en Austin está creciendo no linealmente, sino exponencialmente, y predigo que va a pasar lo mismo en Barcelona y en Madrid.

¿Qué lecciones ha aprendido en esta transición de investigador a cofundador de una empresa como Apptronik?

Que va bien cambiar un poco de ámbito. Me pasé 30 años centrado en el laboratorio, entre máquinas y matemáticas. Pero un día me pidieron mi opinión sobre el uso de robots para la policía y comprendí que no estaba lo bastante expuesto a los problemas sociales y de seguridad de las ciudades. Fui director del centro Good Systems en la Universidad de Austin, donde entré en contacto con periodistas, escritores, comunicadores y público general. Esto dio un giro a mi carrera. Me permitió orientarme mucho más a las personas y entender que una tecnología no está justificada si no tiene un impacto positivo en todos los ámbitos: laboral, del bienestar, etc.

Su trayectoria internacional, que comenzó con una beca de posgrado de la Fundación «la Caixa» para estudiar en Stanford, ¿qué oportunidades concretas le abrió aquella beca y cómo influyó en la persona y el investigador que es usted?

La beca de la Fundación «la Caixa» fue absolutamente transformadora. Al día siguiente de llegar a Stanford estaba hablando sobre robótica con Edward Teller, el inventor de la bomba de hidrógeno. Luego trabajé en una spin-off de Motorola y viví el boom y el colapso de las «puntocom» en 2000-2001, un momento histórico, desde la zona cero. He visto también la transformación de Silicon Valley, que es un lugar increíble, y de Stanford, que no era la universidad superfamosa que es ahora, y he conocido a la gente de Google que salió de allí: Elon Musk, Jeff Bezos, Eric Schmidt, etc.