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Evento internacional

La SPTD licita por 500.000 euros el alquiler de la flota para la salida de The Ocean Race

Más de 40 embarcaciones permitirán seguir el evento que tendrá Alicante como puerto de salida el próximo enero

Alicante se prepara para liderar la salida de The Ocean Race 2027

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Alicante

La Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD) ha publicado este viernes el contrato para el arrendamiento de más de 40 embarcaciones destinadas a la organización, seguridad y cobertura mediática del evento. De esta manera, el Consell avanza en la planificación logística y operativa de uno de los eventos deportivos con mayor proyección internacional para la Comunidad: la salida de la Vuelta al Mundo a Vela, The Ocean Race Alicante 2027.

El presupuesto base de licitación asciende a 517.217 euros y las empresas interesadas tienen hasta el 7 de septiembre de 2026 para presentar sus ofertas. El contrato supone un paso estratégico para garantizar que la ciudad de Alicante cumpla con los estándares de excelencia técnica y seguridad exigidos para la organización global de la regata. El objeto de este servicio es la gestión integral y el suministro de una flota diversa que incluye tripulación profesional, equipamiento técnico de comunicaciones, medios auxiliares y los suministros necesarios para su completa operatividad durante la competición.

La magnitud de la Vuelta al Mundo a Vela requiere un despliegue marítimo en la costa alicantina con más de 40 embarcaciones de distinto tipo diseñadas para cubrir todas las áreas funcionales del evento como 25 de tipo 'marshall', fundamentales para la ordenación del campo de regatas y la seguridad de los competidores y el público. Asimismo, la entidad pública incluye un barco de invitados de gran capacidad, con espacio para entre 130 y 150 personas, destinado a las labores de hospitalidad institucional y compromisos de la organización.

Interior del Museo The Ocean Race en Alicante.

Interior del Museo The Ocean Race en Alicante. / Áxel Álvarez

La cobertura informativa es otro de los pilares del contrato y para asegurar que la salida de la regata llegue a hogares de todo el mundo se han reservado unidades específicas para prensa acreditada, fotógrafos profesionales y equipos de radio y televisión, permitiendo el seguimiento cercano de los barcos de competición en alta mar. La flota se completa con embarcaciones para la dirección y gestión de regatas (Race Management), jueces (Umpires), balizamiento, atención sanitaria y servicios operativos propios de Alicante Puerto de Salida, según avanza la agencia EFE.

Detalles y plazos

Según la SPTD, la ejecución del contrato se extenderá desde su formalización hasta el 31 de enero de 2027, cubriendo no solo los días de competición sino también las fases previas de coordinación, desplazamientos de flota y la logística de desmontaje final.

Como novedad en esta edición, la SPTD ha diseñado un sistema de valoración que premia no solo la eficiencia económica sino también la solvencia técnica y el compromiso medioambiental de los licitadores. Del total de 100 puntos, 70 corresponden a criterios automáticos, donde el precio tiene un peso de 65 puntos y la aportación de embarcaciones adicionales sin coste para la administración suma otros 5 puntos.

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Los 30 puntos restantes se otorgarán mediante juicio de valor, analizando la calidad de la memoria descriptiva, el plan de trabajos y la logística de implantación. La organización valorará aquellas propuestas que demuestren un profundo conocimiento de las instalaciones del puerto de Alicante y que ofrezcan soluciones técnicas superiores en cuanto a la antigüedad, tamaño y prestaciones de los barcos.

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