La Vega Baja lidera la construcción en la provincia de Alicante en plena ralentización de la actividad

La Vega Baja lidera la construcción en la provincia, seguida por la demarcación de Alicante, en un contexto de ralentización de la actividad. La superficie de los proyectos presentados, incluyendo tanto el residencial como otras tipologías, se redujo un 10,9 % en el primer semestre con relación al mismo periodo del año pasado, quedándose en 1.362.263 metros cuadrados. Un fenómeno que desde el Colegio Territorial de Arquitectos atribuyen a un retorno a la normalidad, después del fuerte repunte experimentado en 2025.

De acuerdo con la información facilitada por el propio colegio, el balance elaborado por el departamento de visado muestra que la superficie presentada durante los seis primeros meses del año se redujo en 167.638 metros cuadrados respecto al primer semestre de 2025, cuando se alcanzaron 1.529.900 metros cuadrados. “Sin embargo, el descenso interanual debe interpretarse dentro de una serie marcada por el importante impulso experimentado el pasado año, dentro de un nivel de actividad que continúa siendo significativo”, indica el jefe del departamento, José Román.

Un edificio de viviendas en construcción en Elche. / AXEL ALVAREZ

La obra nueva concentró 1.158.826 metros cuadrados, frente a los 1.287.306 registrados en el mismo periodo de 2025. La diferencia supone una reducción del 9,9 %, equivalente a 128.480 metros cuadrados.

La serie histórica permite contextualizar esta evolución. La superficie de obra nueva alcanzó aproximadamente 1,09 millones de metros cuadrados en 2023 y 1,28 millones en 2024. Posteriormente, se mantuvo en 1,29 millones durante 2025 y descendió hasta 1,16 millones en 2026. De esta forma, el último dato se sitúa por encima del nivel de 2023, aunque por debajo de los máximos registrados en 2024 y 2025.

La obra nueva residencial mostró una mayor estabilidad que el conjunto de la actividad, fruto de la elevada demanda de vivienda. Los proyectos en este apartado sumaron 595.213 metros cuadrados, frente a los 625.956 del primer semestre de 2025. Así las cosas, el descenso se limitó al 4,9 %, lo que confirma que el parque residencial continúa creciendo, aunque de forma más moderada.

El comportamiento de los últimos años también refleja esta evolución progresiva. La superficie residencial de obra nueva pasó de 535.116 metros cuadrados en 2023 a 584.373 en 2024 y 625.956 en 2025. En 2026 se ha situado en 595.213 metros cuadrados, por encima de los registros de 2023 y 2024, pero sin alcanzar el máximo del pasado ejercicio.

Grúas del sector de la construcción entre Benidorm y Finestrat. / HECTOR FUENTES

El número de edificaciones residenciales de obra nueva alcanzó las 4.508 unidades durante el primer semestre de 2026. De ellas, 915 correspondieron a viviendas unifamiliares y 3.593 a edificaciones plurifamiliares. En el mismo periodo de 2025 se contabilizaron 4.578 edificaciones, por lo que la reducción fue limitada y el volumen se mantuvo cercano al del año anterior.

Por otro lado, la obra nueva no residencial ha experimentado un ajuste más intenso. La superficie presentada alcanzó 563.612 metros cuadrados, frente a los 661.320 metros cuadrados contabilizados durante el primer semestre de 2025. La reducción fue del 14,7 %, con una diferencia de 97.707 metros cuadrados.

La rehabilitación y la reforma sumaron 242.985,09 metros cuadrados durante el periodo analizado, un 10,6 % menos que los 271.913 metros cuadrados de 2025. No obstante, la cifra se mantuvo claramente por encima de los registros de 2023, cuando se presentaron 150.419 metros cuadrados, y de 2024, cuando se alcanzaron 190.613.

Este dato, destacan desde el Colegio de Arquitectos, confirma que la rehabilitación conserva parte del crecimiento acumulado durante los últimos ejercicios, pese a la desaceleración experimentada en 2026. El ajuste se concentró principalmente en el ámbito residencial, que pasó de 152.480 metros cuadrados en 2025 a 119.593 en 2026, una caída del 21,5 %.

En cambio, la rehabilitación no residencial mantuvo una evolución positiva. Los proyectos de esta categoría alcanzaron 123.391 metros cuadrados, frente a los 119.432 registrados durante el primer semestre del año anterior.

Distribución

Con todo ello, la distribución territorial también muestra diferencias relevantes. La Vega Baja lideró durante el primer semestre de este año la superficie de obra nueva y, por su volumen, la del conjunto de tipologías, con 441.860 metros cuadrados, seguida de la demarcación de Alicante, con 250.776 metros cuadrados, y la Marina Alta, con 223.609.

En lo que respecta a rehabilitación, la demarcación de Elche encabezó la actividad con 51.982 metros cuadrados. A continuación, se situaron la Marina Baixa, con 41.946 metros cuadrados; Alicante, con 38.598; la Vega Baja, con 37.117; y la Marina Alta, con 36.836 metros cuadrados.

En el ámbito municipal, Torrevieja encabezó la superficie provincial de obra nueva residencial, con un 12,4 % del total y 483 edificaciones. También destacaron Orihuela, Sant Joan d’Alacant, Xàbia, El Verger, Elche, Alicante y El Campello, entre otras localidades.