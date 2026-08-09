Alicante-Elche, una de las seis áreas innovadoras más atractivas de España

La innovación es una característica trasversal que se ha convertido en palanca de cambio de los modelos socioeconómicos. Cómo cala en el día a día y en las políticas públicas y empresariales permite a los territorios posicionarse ante los inversores - de todo tipo - y ante la ciudadanía como mecas de bienestar o progreso.

La Fundación Cotec ha publicado este año, por primera vez, un “Índice Local de Innovación” en el que a través de 16 indicaciones valora áreas funcionales del país, 59 en este caso, a partir de los flujos de desplazamiento cotidiano de los ciudadanos en un día laborable tipo.

Entre las conclusiones destacadas, está el hecho que sitúa a la de Alicante, como una de las seis más atractivas de España, con una puntuación de 4,04. Ocupa la posición 28 de una lista de 59, de acuerdo con datos de 2024, lo que conlleva un ligero retroceso respecto a 2022. La mención tiene una lectura destacada y es que lo es en la medida de que «genera buenos resultados con recursos escasos (alta eficiencia) y representan el mayor potencial de ascenso». Es decir, que saca petróleo de donde no hay. El mérito lo comparte con Arona (Tenerife), Málaga, Palma, Las Palmas de Gran Canaria y Tarragona.

Bajo el epígrafe de Alicante, se encuentran 8 regiones funcionales como Elche, Villena, Elda, Ibi y Orihuela. / Fuente: Fundación Cotec

El apunte no es nuevo, porque esta afirmación ya se ha podido leer en los informes del Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante (Ineca). «Somos altamente eficientes. Esto no es un consuelo, es la prueba de lo que denunciamos: si con la inversión que tenemos estamos en el puesto 28, la pregunta que hay que hacerle a las administraciones es dónde estaríamos con la inversión que nos corresponde», proclama su presidente Alfredo Millá.

En el pormenorizado, cabe tener en cuenta que esta área funcional se comparte con otras siete. Entre ellas está Elche, Villena, Ibi, Elda, Orihuela, Torrevieja y Novelda. Los ejes con mayor peso en la región fueron el de Empresa, donde alcanzó un índice de 5,74 y se situó en la posición 13; sin embargo, en el de Inversión se desploma hasta el puesto 47 (puntuación 1,59). En los otros tres, obtiene un 5,74 en Educación; 4,14 en el eje de Empleo y Tecnología y un 3,78 en Investigación.

Desde el Área Técnica de la CEV, resumen que «esto no implica que las empresas alicantinas tengan un peor acceso a la financiación (el índice no mide directamente este aspecto), sino que refleja que su ecosistema opera con una menor intensidad de inputs, como inversión, capital humano y otros recursos, y aun así, es capaz de transformarlos de forma eficiente en resultados».

Pero si las empresas sobresalen y tiran del carro, la inversión se confirma como un lastre. Alfredo Millá recuerda un dato que es incontestable: «En 15 años, la provincia ha recibido 754 euros por habitante de inversión estatal frente a los 1.634 de la media española. Ocupamos la posición 51 de 52 en inversión estatal per cápita siendo la cuarta provincia de España por población. Cuando un territorio lleva esos años recibiendo el 46 % de la inversión media, el resultado en un índice de innovación no es un misterio: es una consecuencia».

Imagen del área funcional de Benidorm que engloba a Alcoy y Altea. / Fuente: Fundación Cotec

Área turístico-industrial

Aunque queda fuera del rango la comarca de la Marina Alta, el estudio de la Fundación Cotec fija en Benidorm, una segunda área funcional. Esta vez, se trata de un triángulo que va hasta Alcoy y Altea, ambas con universidades. El índice local de innovación es de 3,64, lo que la coloca en la posición 33 en el conjunto. No obstante, su fortaleza es contar con un eje de Empresa de 6,92. Esta novena posición marca sello propio.

El estudio la define como «una región consolidada», es decir, presenta niveles elevados tanto de inputs (recursos) como de outputs (resultados), mostrando un ecosistema de innovación equilibrado. En el resto de dimensiones, obtiene un 3,75 en el eje de Empleo y Tecnología; 2,31 en Educación y 0,83 en Investigación.

El presidente de AlicanTec, Toni Sánchez Zaplana, concluye que «Alicante o Palma sean definidas como zonas ‘atractivas’ significa que ya hemos demostrado que tenemos el ecosistema adecuado para que la innovación florezca de manera natural y tenemos un enorme margen de mejora». El experto en tecnología trabaja para Any Solutions, una empresa mallorquina, y la realidad de ambos puntos le permiten tener esa perspectiva. En su opinión, «si el sector público y privado decidiera inyectar a Alicante o Palma más recursos, daríamos un salto gigantesco en los rankings de innovación, porque ya sabemos cómo rentabilizar la inversión».

Alicante suma la fuerza de la provincia para aspirar a Capital Europea de la Innovación 2027 / Héctor Fuentes

Para el responsable de la asociación, «el gran reto para escalar en estos rankings no es transformar fábricas de zapatos en fábricas de microchips, sino hibridar: conseguir que el creciente ecosistema de empresas tecnológicas locales como las de AlicanTec provea de soluciones avanzadas a esos grandes sectores tradicionales como turismo o construcción».

Ampliar miras

Desde la patronal elevan ese reto, a la necesidad de consolidar esas fortalezas. «Para ello es necesario seguir aumentando la inversión privada en innovación, facilitar el crecimiento de las empresas innovadoras, mejorar el acceso a financiación y reforzar la colaboración entre empresas, universidades y centros tecnológicos”. La CEV tiene claro que “al mismo tiempo, el índice pone de relieve la importancia de las infraestructuras y de la conectividad entre territorios».

Aunque la complejidad territorial e innovadora es mayor, Ineca y CEV coinciden en que el informe refleja tendencias sobre una realidad que exige a todos los actores sociales un esfuerzo por conectar - en todos los sentidos - el territorio. «El estudio trabaja con áreas funcionales definidas a partir de los desplazamientos cotidianos por motivos de trabajo, estudio o acceso a servicios, lo que permite reflejar mejor el funcionamiento real de los mercados laborales, las relaciones entre empresas y los ecosistemas de innovación que los límites administrativos tradicionales», señalan desde el Área Técnica de la organización empresarial.

Así, la CEV insiste en que aplicar una perspectiva autonómica, ampliar miras, sería clave para «facilitar la movilidad del talento, el acceso de las empresas a un mercado laboral más amplio y la colaboración con universidades y centros tecnológicos, así como la relación con clientes, proveedores e inversores de otros territorios. En la práctica, esto haría posible que empresas y agentes situados en áreas diferentes operasen con mayor facilidad como parte de un mismo entorno económico».

Dieciséis indicadores para analizar la eficiencia El estudio es una herramienta que la fundación utiliza por primera vez y que pretende establecer un índice sintético del desempeño innovador a escala local. La delimitación de estas áreas no coincide necesariamente con las divisiones administrativas del territorio. El índice sintético combina 16 variables de inputs (esfuerzos) y outputs (resultados) de la innovación, agrupadas en cinco ejes temáticos. De esta manera, emula a nivel territorial desagregado lo que la Comisión Europea realiza a nivel de estados miembros y regiones con el European Innovation Scoreboard y el Regional Innovation Scoreboard. Así se establecen 24 áreas consolidadas (entre ellas Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Sevilla o Vitoria) combinan altos niveles de recursos y resultados. Otras seis áreas potenciales (Albacete, Córdoba, Huesca, Lugo, Mérida y Salamanca) invierten muchos recursos, pero no los traducen de manera suficiente en resultados. Otro grupo son las 23 áreas latentes que presentan niveles más bajos en ambas dimensiones, entre ellas Algeciras, Ceuta, Melilla, Huelva, Jaén o Teruel. A todas ellas, se suman las citadas de más atractivas, donde aparece Alicante.

Si bien advierten que «la mejora de las infraestructuras no sería suficiente por sí sola para alcanzar el nivel de integración y concentración de otras áreas, como Madrid. La conectividad debe ir acompañada de una mayor inversión en I+D+i, más financiación privada, un tejido empresarial con mayor capacidad de crecimiento, una transferencia de conocimiento más efectiva y políticas coordinadas de atracción y retención de talento».

Esa mirada crítica, más allá de estas áreas funcionales, es lo que pone de relieve, Sánchez Zaplana . Para el presidente de AlicanTec, «la provincia de Alicante tiene un problema cuando se evalúan los ecosistemas regionales de innovación, ya los indicadores suelen penalizar economías estructuradas como la alicantina debido a la propia naturaleza de sus sectores clave, los de servicios». En definitiva, recuerda que «más del 70 % del PIB provincial es altamente intensivo en mano de obra, pero estadísticamente muy bajo en intensidad de I+D. La hostelería, el comercio y el turismo residencial no patentan. Su innovación se basa en la adopción tecnológica».