Alicante acumula casi tantas viviendas de lujo en venta como Barcelona

El segmento del lujo cada vez copa una mayor proporción del mercado inmobiliario alicantino. Ya sea porque la escalada de los últimos años ha disparado hasta niveles prohibitivos el precio de los pisos en las zonas más céntricas de las ciudades; o por las numerosas promociones que se han puesto en marcha en los últimos años destinadas a los clientes con mayor poder adquisitivo, pero lo cierto es que encontrar anuncios en los que se pide más de un millón de euros por una propiedad en la provincia ha dejado de ser una rareza.

Tanto es así que, si se mira la oferta disponible en el mercado en estos momentos, la provincia acumula ya casi tantas viviendas de lujo en venta como Barcelona, a pesar de contar con menos de la mitad de población.

Así lo pone de manifiesto el último balance realizado por Idealista, que cuenta en estos momentos con 5.466 inmuebles de estas características en su portal repartidos por toda la demarcación, lo que supone el 12 % del total nacional. Una cifra muy cercana a la que presenta la capital catalana, que suma 5.492 propiedades en venta por encima del millón de euros, de acuerdo con las mismas fuentes.

Un dato que pone de manifiesto el giro que ha dado el sector inmobiliario alicantino desde el estallido de la anterior burbuja inmobiliaria, cuando los compradores extranjeros pasaron a convertirse en el principal motor del negocio del ladrillo en la zona. Unos compradores con mucho más dinero en el bolsillo, que demandaban viviendas de mayor calidad, lo que llevó a muchas promotoras de la zona a especializarse en el segmento de alto standing, dejando de lado las promociones de pisos asequibles para la población local.

Una vivienda de lujo en la provincia de Alicante. / INFORMACIÓN

Un modelo que ya tenía cierto recorrido en la zona norte de la provincia, en poblaciones como Dénia, Xàbia, Benissa o Teulada, que se ha extendido al conjunto de la costa alicantina y también de numerosas poblaciones del interior, alrededor de los campos de golf construidos hace dos décadas.

En este sentido, cabe destacar que casi un 10 % de esta oferta de lujo en la provincia supera incluso los tres millones de euros, de acuerdo con los datos del citado portal, con un total de 506 anuncios activos con estas características.

Madrid y Málaga, al frente

Esta evolución ha permitido recortar las distancias con los destinos tradicionales del lujo en España, un mercado que siguen liderando Málaga, Madrid y Baleares, donde los compradores adinerados ya llevan muchos años copando buena parte del negocio inmobiliario.

En concreto, la mayor concentración de propiedades de lujo en venta se da en la Costa del Sol, con un total de 9.472 viviendas ofertadas por encima del millón de euros, el 20 % del total nacional. Le sigue la capital del estado, con 9.276; y Baleares, donde pueden escogerse entre un total de 8.060 casas de lujo disponibles.

En contraste con las cifras de Alicante, en Valencia apenas se venden 942 viviendas por encima de ese precio, una quinta parte que en la Costa Blanca, y solo 47 superan los tres millones de euros. En la vecina Murcia tan solo hay 242 anuncios que cumplen estas características, mientras que en Castellón, solo son 124.

Las más caras

En cuanto a las propiedades más caras que se encuentran en venta en estos momentos en Alicante, encabeza la clasificación una mansión privada con lago artificial y campo de golf privado en las inmediaciones de Santa Pola, valorada en unos 15 millones de euros. Una finca que, como es lógico, sus actuales propietarios publicitan no solo por la exclusividad de vivir en ella, sino también por las posibilidades de hacer negocio con ella con la celebración de eventos o con su explotación turística.

Una propiedad de alto nivel en Benidorm. / David Revenga

En segundo lugar, estaría una masía de 1.500 metros cuadrados en Altea, en plena sierra, por la que piden 11 millones de euros. Algo más asequible resulta otro chalet en este mismo municipio de 1.800 metros construidos, con 11 habitaciones y nueve baños, por los que reclaman 9,9 millones de euros.

La cuarta de la lista es, sin duda, la propiedad más singular de las que se venden en el portal: una casa de 1.500 metros ubicada en pleno palmeral histórico de Elche, que los propios vendedores califican como "algo irrepetible" y que solo está al alcance de quien disponga de nueve millones de euros.

Por último, la quinta es un moderno chalet de Moraira -obra nueva, según el anuncio- "suspendido sobre el Mediterráneo" y por el que piden 8,8 millones de euros. Cuenta con 831 metros construidos y cuatro habitaciones.