Cox suma un nuevo contrato en Guatemala de 109 millones de euros
La firma presidida por el alicantino Enrique Riquelme se adjudica un proyecto de generación de energía renovable y almacenamiento del gobierno guatemalteco
Cox, la multinacional de agua y energía presidida por el alicantino Enrique Riquelme, refuerza su presencia en Latinoamérica y, en concreto, en Guatemala, donde acaba de adjudicarse otro de los proyectos de generación y almacenamiento con los que el ejecutivo de este país quiere favorecer la transición energética y garantizar el suministro.
Las nuevas instalaciones contarán con 76 megavatios (MW) de capacidad de generación y 27 MW de potencia adjudicada, obtenidos en el marco de una licitación pública de largo plazo. El contrato tendrá una duración de 15 años y un precio fijo adjudicado de 88,66 dólares por megavatio.
La adjudicación representa unos ingresos contratados de 126,5 millones de dólares (109 millones de euros, al cambio actual) durante los primeros 15 años de operación. A ello se suma el potencial de comercialización del excedente de energía en el mercado mayorista, estimado en 42,6 gigavatios hora anuales, lo que podría generar alrededor de 70 millones de dólares adicionales (60 millones de euros) durante la vida del proyecto.
La instalación producirá aproximadamente 113,3 GWh de energía al año y, una vez finalizado el periodo contractual, dispondrá de una vida útil estimada de otros 15 años, ampliando su capacidad de generación de valor a largo plazo.
Un proyecto estratégico
El proyecto contribuirá a reforzar la flexibilidad y la fiabilidad del sistema eléctrico de Guatemala mediante el almacenamiento de energía para su entrega en los momentos de mayor demanda. Esta capacidad permitirá optimizar la integración de generación renovable, mejorar la estabilidad de la red y favorecer un uso más eficiente de la infraestructura eléctrica del país.
La adjudicación se enmarca en los procesos de contratación de largo plazo impulsados por las distribuidoras guatemaltecas para garantizar el abastecimiento de electricidad de millones de usuarios durante los próximos años. Estos procesos buscan incorporar nueva capacidad de generación y almacenamiento que contribuya a diversificar la matriz energética, reforzar la seguridad del suministro y ofrecer precios competitivos para los consumidores.
Dos plantas solares en construcción
Esta nueva adjudicación se suma al proyecto que Cox obtuvo previamente en la licitación PEG4, consistente en dos plantas solares que Cox desarrolla actualmente en la región de Zacapa y Chiquimulilla, cuya construcción ya se ha iniciado y para las que la compañía cuenta con financiación asegurada a través de CIFI, plataforma líder de inversión en proyectos de infraestructura sostenible y de alto impacto en América Latina y el Caribe.
El proyecto contempla una capacidad instalada de 130 MW y cuya entrada en operación está prevista para el primer trimestre de 2027, consolidando la cartera de activos energéticos de la compañía en Guatemala.
Latinoamérica constituye una de las geografías estratégicas de Cox y uno de los principales motores de crecimiento de la compañía. En la región, la empresa desarrolla un modelo integrado que combina infraestructuras de agua y energía para responder a algunos de los principales retos asociados a la transición energética, la seguridad hídrica y el desarrollo sostenible.
A través de este enfoque, Cox impulsa proyectos de generación renovable, almacenamiento energético, transmisión eléctrica, desalación, reutilización y tratamiento de agua, contribuyendo a aumentar la resiliencia de las infraestructuras críticas y a acelerar la descarbonización de las economías donde opera.
La adjudicación de este nuevo proyecto en Guatemala refuerza la estrategia de la compañía de invertir en activos de largo plazo que aporten estabilidad al sistema eléctrico, favorezcan una mayor penetración de energías renovables y generen valor sostenible para las comunidades y los territorios donde desarrolla su actividad.
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