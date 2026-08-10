De la física cuántica al vino: científicos fundan una bodega y rescatan viñas olvidadas en El Comtat

«Nuestro vino se inspira en la física cuántica, encarnando todos los valores abrazados por el proyecto Microvinya. El amor por la naturaleza, el reconocimiento de la tradición y el uso racional de la tecnología son nuestros buques insignia». De esta forma se presenta el Celler Quàntic, una bodega de El Comtat repleta de peculiaridades, la principal de ellas que está impulsada por Juan Fuster, José Ignacio Latorre y Artur Ekert, científicos cuánticos reconocidos a nivel internacional, que junto al agente empresarial Jordi Miguel, han puesto en marcha un proyecto a través del cual elaboran vinos de calidad rodeándose de otros investigadores especializados en agricultura y biología. Y todo en un contexto en el que, además, están apostando por recuperar viñedos en estado de semiabandono, recurriendo a iniciativas como el crowdfunding para involucrar a la sociedad.

La bodega está situada en Gaianes, un pintoresco pueblo situado a los pies de la montaña del Benicadell. El edificio, con una historia de más de dos siglos, que ha sido adoptado ahora por el Celler Quàntic, ha estado produciendo vino y aceite de oliva desde sus inicios. Los depósitos de hormigón originales, utilizados para la fermentación del vino, siguen jugando un papel fundamental en el proceso de elaboración, lo cual no deja de ser una muestra de la filosofía de la bodega, que trata de combinar los conocimientos más avanzados con el saber ancestral de la tradición.

De izquierda a derecha, Artur Ekert, José Ignacio Latorre, Juan Fuster y Jordi Miguel, impulsores de Celler Quàntic. / INFORMACION

¿Pero cómo ha surgido este proyecto?. Una iniciativa en la que se han embarcado científicos de la talla de Juan Fuster, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Física Corpuscular de la Universidad de Valencia (UV); José Ignacio Latorre, director del Centro de Tecnologías Cuánticas de Singapur; y Artur Ekert, catedrático del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Oxford, impulsor de la criptografía cuántica.

Según explica Juan Fuster, natural de Alcoy, los orígenes de la aventura se remontan a muchos años atrás, cuando junto a su padre, también llamado Juan, reconvirtió un campo de almendros que tenían en la zona de Sant Cristòfol, en Cocentaina, en un viñedo. Ahí surgió poco a poco la pasión por el vino en la familia, y también en José Ignacio Latorre, al que conocía por la participación conjunta en eventos científicos.

En ese embrión también estuvo desde el primer momento el agente empresarial Jordi Miguel, y otros colaboradores como Amparo Querol, científica distinguida en el mundo del vino.

La bodega se ubica en una casa de Gaianes que ha estado produciendo vino y aceite desde hace dos siglos. / Juani Ruz

La cosa fue progresando, hasta que decidieron participar en el proyecto «Microvinya» a través del Celler de la Muntanya de Muro, una bodega que elaboraba caldos a partir de parcelas de pequeño tamaño repartidas por toda la comarca.

En definitiva, que la afición vitivinícola fue cada vez a más, hasta que finalmente han decidido dar el paso y poner en marcha una bodega propia, Celler Quàntic, en Gaianes. Para ello han contado con Joan Cascant, impulsor del proyecto «Microvinya», para que les guiara en esta nueva etapa, incorporándose en este punto Artur Ekert, amigo de José Ignacio y también un gran amante del vino.

Y en esas están ahora mismo, creciendo poco a poco con pequeños viñedos situados en Cocentaina, Alcosser de Planes, Beniarrés y Agres, y con una filosofía bien clara. «No lo hacemos por negocio, sino por la cultura del vino», deja claro Juan Fuster, quien también remarca la vocación de recuperar parcelas que estaban en estado de semiabandono.

Cada etiqueta de los vinos de la bodega es un homenaje a la ciencia y a los científicos. / Juani Ruz

Este es el caso de la última de ellas, en Agres, para cuyo rescate han lanzado un crowdfunding, por medio del cual aquellos que participan son compensados con lotes de vino. Según explica, «toda ayuda viene bien, pero la idea principal es hacer a la gente partícipe del proyecto, que comparta nuestra filosofía de recuperar cultivos e intentar que no mueran las viñas, teniendo en cuenta no solo su valor agrario, sino también su capacidad para convertirse en cortafuegos, como se ha demostrado en los últimos incendios».

Con relación a la elaboración del vino, señala que la física cuántica, como tal, no se puede aplicar en este terreno, pero destaca que «sí que nos rodeamos de ingenieros agrónomos y biólogos que nos guían para entender mejor las capacidades de las viñas, cómo podarlas y cómo aprovechar mejor los recursos naturales». En este sentido, explica «tratamos de orientar las cepas de la mejor manera posible para que aprovechen el sol y las características del suelo. Al final, de lo que se trata es de buscar el equilibrio entre el conocimiento y la tecnología». De hecho, y dentro de esta filosofía, la bodega ofrece sus parcelas a estos ingenieros para que puedan desarrollar sus proyectos de investigación.

Cambio climático

Por su parte, Joan Cascant, impulsor del proyecto Microvinya y que participa activamente en el proyecto de Celler Quàntic, es un firme defensor de la filosofía que impregna la bodega. «Es vital recuperar y mantener los viñedos de nuestra comarca, cuidándolos y adaptándolos para que hagan frente a nuevos fenómenos adversos a los que nos estamos enfrentando como el cambio climático. Y todo ello, además, rematándolo con la elaboración de vinos de calidad, como es el caso».

La producción del año pasado de la bodega, en sus primeros e incipientes pasos de vida, fue de 5.000 botellas de vino blanco y 7.000 de vino tinto. El objetivo de la nueva añada, teniendo en cuenta la incorporación de nuevas parcelas y dependiendo de la meteorología, es la de aumentar un 50 % la producción.

Los científicos promotores de la bodega, según explica Juan Fuster, se juntan dos o tres veces al año, «y la verdad es que disfrutamos, porque aparte de la ciencia, lo que nos une es la pasión por el vino».