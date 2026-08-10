Pérdidas del 35 % en el cereal de Alicante debido a las restricciones en la siega por el riesgo de incendios y a la fauna silvestre

Las restricciones en la siega por el riesgo de incendios, unidas a los daños causados por la fauna silvestre, han generado pérdidas de alrededor del 35 %, unas 2.500 toneladas, en la cosecha de cereales de la provincia de Alicante. Así lo denuncia La Unió Llauradora, que solicita a la Conselleria de Agricultura una línea de ayudas extraordinarias para compensar a los agricultores.

La organización señala que los productores de la Comunidad en general y la provincia en particular no han podido realizar la siega numerosos días por las restricciones derivadas de la activación del nivel 3 del plan frente al riesgo de incendios forestales, a lo que hay que añadir los daños cada vez más habituales ocasionados por la fauna silvestre. Todo ello en un contexto, además, de incremento de los costes de producción, especialmente del gasóleo agrícola y los fertilizantes.

La Unió recuerda en el apartado meteorológico que ya trasladó a la Dirección General de Prevención de Incendios una propuesta para modificar la normativa que regula el uso de maquinaria agrícola en zonas de influencia forestal. El objetivo es mantener la máxima protección frente a los incendios, pero permitiendo trabajar durante aquellas horas del día en las que las condiciones meteorológicas reducen significativamente el riesgo, como la madrugada o las primeras horas de la mañana.

Un campo de cereales con pisadas de animales. / INFORMACION

La Generalitat, destaca la organización, ha comunicado que comparte que la agricultura profesional es la primera interesada en evitar los incendios forestales y que estudiará estas propuestas de cara a la campaña de 2027, analizando la posibilidad de flexibilizar las restricciones en nivel 3 en función de parámetros objetivos como la temperatura, la humedad relativa o el viento.

El secretario general de La Unió, Carles Peris, señala que "los agricultores somos los primeros interesados en evitar los incendios forestales porque vivimos y trabajamos en el territorio. Cuando hay riesgo, no queremos trabajar; cuando el riesgo desaparece, queremos poder hacerlo". En este sentido, insiste en que "un campo cultivado y en producción es también una herramienta fundamental para prevenir los grandes incendios forestales".

Menos prohibiciones

La organización considera que la experiencia de esta campaña demuestra que es posible avanzar hacia una gestión dinámica del riesgo basada en información meteorológica en tiempo real y en criterios técnicos que distingan entre las distintas actividades agrícolas mecanizadas, evitando prohibiciones generales cuando las condiciones permiten trabajar con seguridad.

Mientras esas mejoras normativas llegan, La Unió reclama compensaciones económicas para los cerealistas, ya que las restricciones han provocado pérdidas de producción y calidad, agravadas por la fauna silvestre y las elevadas temperaturas registradas durante la primavera.

Agricultores de todas las comarcas productoras denuncian que muchas parcelas no han podido cosecharse a tiempo, con pérdidas económicas muy importantes e incluso con riesgo para la viabilidad de futuras campañas. “Tenemos plantaciones que cuestan unos 3.500 euros por hectárea que se van a morir y por ello necesitamos ayudas”, asegura un productor.

"La sociedad no tiene que elegir entre proteger los bosques o proteger a los agricultores. Necesitamos una normativa que haga compatibles ambas cosas y unas ayudas que eviten que las pérdidas recaigan siempre sobre los productores", concluye Carles Peris.

El cultivo del cereal, destaca la organización, está situado en comarcas de interior desfavorecidas y en claro riesgo de despoblamiento, motivo por el que, remarca, las administraciones tendrían que implicarse al publicar normativas que hagan viable la actividad agraria y que no ocasionen más abandono de tierras, puesto que se trata de una cosecha importante para estas zonas.

También Asaja ha reclamado compensaciones y cambios en la normativa de prevención de incendios para facilitar la siega.