Tapones, cápsulas de café y latas de conserva llevan la facturación de Aludium hasta los 527 millones de euros

La multinacional Aludium logró aumentar el año pasado un 17,4 % su facturación y redujo sus pérdidas a la mitad, gracias, en buena medida, al buen desempeño de su fábrica de Alicante. Unas instalaciones de las que salen la mayor parte de los productos de mayor valor añadido que produce la compañía, como las bobinas y planchas de aluminio para la fabricación de tapones, cápsulas para café o latas de conserva.

Así lo recogen las últimas cuentas depositadas por la firma en el Registro Mercantil, que también avanzan unas previsiones más que optimistas para el ejercicio de 2026.

De esta forma, tras el desplome de ventas que se registró en 2023, cuando la inflación que siguió a la Guerra de Ucrania ralentizó la economía de toda Europa, la sociedad perteneciente al grupo norteamericano Jupiter encaró el año pasado su segundo ejercicio consecutivo de recuperación.

Dos plantas

Así, Aludium Transformación de Productos SL -la sociedad que agrupa la actividad de las plantas de la firma en Amorebieta (País Vasco) y Alicante, que trabajan de forma coordinada con la de Castelsarrasin, en Francia- logró una cifra de negocio de 526,9 millones de euros, tras crecer un 17,4 %.

De la planta vasca salieron hasta 93.717 toneladas, un 17 % más, según se expone en el informe de gestión de la compañía; mientras que las ventas de la alicantina -donde el volumen de producción es menor, aunque especializado en el segmento de mayor valor añadido- sumaron 57.593 toneladas, un 15 % más.

El CEO de Aludium, Javier Macicior. / Alex Domínguez

Tal y como señala el documento, estas cifras habrían dado pie a una mejora aún mayor de los resultados de no ser por la bajada significativa del Rotterdarm Premium, el indicador que determina el precio del aluminio en Europa.

Aunque Aludium lleva años desarrollando un sistema de reciclado de chatarra para no depender del suministro de los grandes productores de aluminio primario (este metal se extrae a partir de la transformación de una roca denominada bauxita), su cotización en el mercado sí determina lo que la multinacional puede cobrar por sus productos para que sean competitivos y, por tanto, el margen que obtiene con ellos.

El resultado es que la compañía, a pesar de este incremento de las ventas, no consiguió abandonar los números rojos que arrastra en los últimos años. Eso sí, los redujo a poco más de la mitad, al pasar de una cifra negativa de 17,8 millones en 2024, a 9,7 millones el pasado ejercicio.

Bobinas de alumino fabricadas por Aludium. / INFORMACIÓN

En este sentido, los responsables de la empresa se muestran optimistas y destacan en su balance que la firma logró crecer "por encima de lo previsto en sectores de alto valor añadido". En este sentido, la firma tiene todo un filón en la producción de bobinas para la fabricación de tapones, como los que utilizan la mayoría de botellas de bebidas alcohólicas; así como en los envases de cosméticos.

Un negocio al que también se suma el de las cápsulas de café -cada vez más en auge- y el de las latas de conserva. Además, la compañía también fabrica aluminio para el sector del automóvil.

Previsiones

De cara a 2026, la compañía prevé un nuevo incremento de la producción. En el caso de Alicante, se espera alcanzar las 69.922 toneladas de fabricación, con una previsión de ventas de 60.408 toneladas. De hecho, la multinacional ya anticipa nuevas inversiones para incrementar la capacidad de sus instalaciones en Agua Amarga.

En cuanto a los mercados en los que opera, Aludium logra casi tres cuartas partes de sus ventas con la exportación a otros países europeos. En concreto, los envíos a otros estados de la UE suman el 70 % de sus ventas, frente al 27 % del mercado nacional y el 3 % que suman las exportaciones a terceros países.