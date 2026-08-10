¿Sabes cuántas viviendas nuevas tiene la provincia de Alicante sin vender?

La provincia de Alicante cuenta con 25.131 viviendas nuevas sin vender. Una cantidad más que llamativa, aun a pesar del descenso del 7,93 % registrado en el último año como consecuencia de una demanda que va a más. La cifra, de cualquier forma, continúa siendo notable, hasta tal punto que el alicantino es el tercer territorio nacional, solo por detrás de Madrid y Barcelona, que cuenta con mayor stock. Cuestiones como los elevados precios que imperan en el mercado inmobiliario y una fuerte actividad constructora se encuentran detrás de esta acumulación de viviendas vacías, a lo que hay que sumar la presencia en esta bolsa de pisos construidos en la época del boom inmobiliario, ubicados en zonas poco atractivas o de baja presión residencial.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acaba de publicar el último informe sobre el stock de vivienda nueva. Un estudio para el que se han tenido en cuenta métodos indirectos basados en la información que proporcionan las fuentes administrativas para estimar las bolsas de viviendas nuevas sin vender. Así, se han considerado los certificados de fin de obra del Colegio de Arquitectos Técnicos corregidos de autopromociones, cooperativas y comunidades de propietarios publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, como estimadores de las viviendas terminadas. A partir de ahí, también se ha valorado como estimador de las ventas de vivienda de nueva construcción las compraventas de la estadística de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Obras de construcción de un edificio residencial en Alcoy. / Juani Ruz

Pues bien, de acuerdo con esta metodología, el informe llega a una estimación de 452.670 de viviendas nuevas sin vender en todo el ámbito nacional, lo que representa un ligero descenso del 0,57 % con relación al año anterior. En el caso de la provincia de Alicante, el estudio señala que hay 25.131 viviendas, en este caso tras un retroceso un poco mayor, concretamente del 7,93 %.

Con todo, la acumulación en el territorio alicantino sigue siendo más que considerable, y una prueba de ello es que solo hay otros dos que se sitúan por delante, ambos con un enorme volumen poblacional y un potente mercado inmobiliario. Se trata, en concreto, de Madrid, con 66.627 viviendas tras una subida del 6,53 %, y de Barcelona, con un stock de 52.288 viviendas después también de un incremento del 3,95 %.

Por detrás de Alicante se sitúan Sevilla, con 22.442 viviendas nuevas sin vender tras una subida del 8,19 %; Castellón, con 21.838 viviendas después de un descenso del 3,57 %; y Toledo, con 20.823 viviendas tras un ligero retroceso del 1,21 %. La provincia de Valencia, por su parte, se sitúa en 15.663 viviendas después de una caída del 15,13 %.

Cierran la tabla a nivel nacional Álava, con 924 viviendas como consecuencia de un descenso del 7,41 %; y Huelva, Cantabria y Guadalajara donde, según el informe, no hay viviendas nuevas vacías.

Un edificio de viviendas en construcción en Elche. / AXEL ALVAREZ

A la hora de explicar los motivos por los que en la provincia hay tal bolsa de viviendas que siguen esperando un dueño, hay que hacer referencia, en primer lugar, a los elevados precios, que siguen moviéndose en máximos históricos. La cotización media se sitúa en estos momentos en los 3.200 euros el metro cuadrado, aunque hay lugares, como por ejemplo la playa de San Juan, donde se llegan a rozar los 4.000 euros. Lo mismo sucede en otros municipios de costa, como Moraira, Altea o Benitaxell, donde la demanda es muy elevada, con precios que se mueven en niveles muy similares.

Construcción

Otro de los motivos por los que hay tantas viviendas vacías es la notable actividad constructora de la provincia. Aunque la obra nueva residencial registró en el primer semestre de este año un descenso del 4,9 % con relación al mismo periodo del año anterior, la realidad es que los últimos datos proporcionados por el Colegio Territorial de Arquitectos evidencian que se sigue manteniendo una importante estabilidad, con una superficie de los proyectos presentados que se situó en 595.213 metros cuadrados.

Según explica Javier Gisbert, constructor y presidente de la Federación de Obra Pública de la Provincia de Alicante (FOPA), una parte de la vivienda nueva sin vender se corresponde efectivamente con las viviendas de mayor precio, que cuestan más de comercializar. Con todo, también advierte de que en esta bolsa todavía aparecen pisos que se construyeron en la época del boom inmobiliario en zonas poco atractivas para los compradores o donde no hay la suficiente demanda residencial.