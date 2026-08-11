El Gobierno rechaza el tratamiento aéreo contra la piricularia en los arrozales entre las críticas del sector

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha denegado realizar tratamientos aéreos contra la piricularia en los arrozales de la Comunidad Valenciana, entre ellos el de la Marjal de Pego-Oliva, entre las críticas tanto del sector como de la Conselleria de Agricultura. Fue el departamento autonómico el que había solicitado esta medida de manera excepcional, ante el avance imparable de este hongo y su mayor resistencia a los tratamientos permitidos.

La conselleria, en concreto, solicitó el uso aéreo de formulados a base de Protioconazol 5 % + Azufre 62,5% como herramienta para combatir la piricularia, un hongo que está causando severos daños en los cultivos de arroz.

Plantación de arroz en la Marjal de Pego-Oliva. / JUANI RUZ

La petición, destacan desde el departamento autonómico, respondía a una situación excepcional perfectamente documentada, como es la aparición y extensión de resistencias de piricularia a los principales fungicidas actualmente autorizados, circunstancia confirmada por los análisis realizados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) desde 2023 y agravada durante las campañas 2024 y 2025, con importantes pérdidas de producción y de calidad del grano y estado de las superficies afectadas.

La enfermedad afecta especialmente a las variedades tradicionales protegidas por la Denominación de Origen Arroz de Valencia, donde se incluye la Marjal de Pego-Oliva, como Bomba, Albufera y J. Sendra, poniendo en riesgo no solo la rentabilidad de las explotaciones, sino también la continuidad de un modelo agrícola.

Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha denegado la autorización, sobre la base de que este tipo de tratamientos cuentan con el rechazo de la Unión Europea por cuestiones como la posibilidad de contaminación de los parajes naturales.

Arroz en grano cultivado en la Marjal de Pego-Oliva. / JUANI RUZ

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha subrayado que "esta es la segunda vez que el ministerio rechaza esta petición plenamente justificada desde el punto de vista técnico y que es especialmente útil en parcelas con problemas de acceso para maquinaria terrestre, dado que el suelo saturado de agua durante el cultivo puede provocar que los equipos queden atascados. Mientras la enfermedad avanza y los agricultores acumulan pérdidas, el Gobierno vuelve a cerrar la puerta a una solución excepcional prevista precisamente para situaciones como esta".

La Comunidad Valenciana cultiva más de 15.000 hectáreas de arroz, 500 de ellas en la Marjal de Pego-Oliva, y según remarca Barrachina, ha sido durante décadas un referente nacional en gestión integrada de plagas y en el uso responsable de productos fitosanitarios. Precisamente por esa trayectoria, el conseller considera aún más injustificable que el ministerio “ignore una solicitud basada en una necesidad agronómica real, en criterios técnicos y en datos científicos”.

Barrachina recuerda que el producto solicitado estaba planteado para un uso estrictamente controlado, limitado en el tiempo, con un máximo de dos aplicaciones, en fases concretas del cultivo y antes de la formación del grano comercializable, todo ello respaldado por los ensayos realizados y dentro del procedimiento previsto en la normativa europea para autorizaciones excepcionales.

Indefensión

Desde el propio sector también han mostrado su contrariedad por la denegación del tratamiento. Vicent Dominguis, productor de la Marjal de Pego-Oliva, señala que "cada vez son más los tratamientos que nos prohíben, y eso nos está dejando indefensos ante problemas como la piricularia y también las malas hierbas, que causan graves pérdidas en nuestros cultivos".

La Conselleria de Agricultura estudia ya las acciones administrativas frente a la resolución ministerial y continuará reclamando, según destaca, todas las medidas necesarias para proteger al sector arrocero valenciano.