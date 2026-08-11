Mykonos no tiene dueño: la EUIPO rechaza que el nombre de la isla pueda ser una marca registrada

Desde hace décadas la isla de Miconos -o Mykonos, como se la denomina en inglés- ha sido sinónimo de glamour y de las esencias de la cultura mediterránea. Convertido en un destino turístico de primer nivel, es frecuente ver en los medios fotos de celebridades de todo el mundo descansando en sus playas o recorriendo las estrechas calles de casas encaladas y puertas y ventanas azules de su capital.

Una imagen que, claro está, el mundo de la moda y la cosmética ha querido explotar comercialmente. Sin embargo, una cosa es que alguien quiera aprovechar la imagen asociada a la isla para denominar a uno de sus productos y otra muy diferente que quiera ser el único en explotar esa denominación. Es decir, convertir Mykonos en una marca registrada y lograr la exclusividad de su uso.

Una pretensión que la Sala de Recursos de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) acaba de tumbar, al anular el registro que había realizado una compañía indonesia.

Fue en 2019 cuando el perfumista Nishaan John Dilip Dodani solicitó formalmente el registro de Mykonos como marca europea para la categoría 3 de bienes y servicios, que incluye perfumes, fragancias y desodorantes, entre otros productos de cuidado corporal. Por aquel entonces, nadie se opuso a la solicitud, por lo que se aprobó y entró en vigor en mayo de 2020.

Una turisma salta desde una embarcación fondeada en Miconos. / LOULOU D'AKI/ BLOOMBERG

El problema llegó cuando el desarrollador de perfumes italiano Freenspire decidió registrar a su vez las marcas Mykonos Love y Mykonos Sex en 2022 y la firma indonesia decidió ejercer el derecho de exclusividad al que, en teoría, tenía derecho y se opuso el registro. La compañía italiana contraatacó solicitando la nulidad de la marca del anterior.

La División de Cancelaciones de la EUIPO rechazó la petición, por lo que Freenspire decidió acudir a la Sala de Recursos de la institución con sede en Alicante, donde le han acabado dando la razón, en una resolución que el organismo europeo ha hecho pública este martes.

Indicación geográfica

En su escrito, la EUIPO señala que la isla de Miconos es ampliamente conocida por el público local por su carácter mediterráneo, el turismo, su herencia cultural y su entorno natural, por lo que la utilización de su nombre asocia cualquier producto a estas características. Es decir, que, de alguna forma ya constituye una marca por sí misma, como ocurre con otros muchos enclaves, por lo que su uso induce a pensar que el producto que lleve esta denominación está fabricado en la zona. En el caso de los perfumes, además, puede dar lugar a que el comprador piense que se han utilizado ingredientes naturales típicos del enclave.

Ante esta situación, la Sala de Recursos se inclina porque los nombres geográficos no puedan registrarse como marcas y permanezcan libres para que todos los actores del mercado puedan utilizarlos libremente.

Es más, de hecho, recuerda que existe otra figura legal, la Indicación Geográfica Protegida, creada precisamente para favorecer que sean los artesanos y productores de una determinada región los que se benefician del buen nombre de la misma. Una figura que acaba de entrar en vigor también a nivel europeo y que, igualmente, se encarga de gestionar la EUIPO.

En este sentido, la resolución indica que no importa que en estos momentos no exista tal Indicación Geográfica, basta con el mero hecho de que pueda existir en un futuro.