Estos son los 'pisazos' que vende la Seguridad Social en Alicante

No son ningún chollo, pero, teniendo en cuenta el precio que ha alcanzado la vivienda, tampoco es una oportunidad que pueda dejarse escapar sin más. Se trata de los cuatro pisos que la Tesorería General de la Seguridad Social ha decidido poner a la venta en pleno centro de Alicante y que saldrán a subasta el próximo 10 de noviembre.

Unas propiedades que, además de su ubicación, llaman la atención por sus dimensiones, nada fáciles de encontrar en estos momentos.

Las dos primeras están situadas en el número 12 de la calle Ángel Lozano y se trata del segundo izquierda y el segundo derecha de este inmueble, con 150 y 143 metros cuadrados de superficie, respectivamente, y libres de cargas y gravámenes.

El precio de salida de la primera de ellas es de 248.121 euros; mientras que la puja mínima en la segunda es de 236.540 euros. Es decir, que se han valorado en unos 1.654 euros por metro cuadrado, una cantidad bastante por debajo de los 2.705 euros de media en los que, por ejemplo, se sitúan en estos momentos las ofertas publicadas en el portal Idealista.

Claro está que se trata de una cantidad mínima, que se espera que aumente con la subasta.

Por su parte, el tercer lote lo compone un piso de 368 metros cuadrados, correspondiente a las letras F y G del 28 de la calle Pascual Pérez, donde el organismo público también ocupa el entresuelo con otras de sus dependencias. La cantidad mínima que espera obtener la Seguridad Social con este inmueble es de 512.582 euros.

Por último, también se subastará el 2 E del número 30 de esta misma calle, otra vivienda de 125 metros cuadrados, que sale por 197.456 euros.

Aval

Según publica el Boletín Oficial de la Provincia, la subasta pública tendrá lugar el 10 de noviembre a las 9.30 horas y se realizará mediante la presentación de ofertas por escrito en sobre cerrado, que pueden presentarse hasta el ocho de octubre.

Como suele ser habitual, los interesados deberán presentar un aval equivalente al 5 % de la puja mínima establecida para cada uno de estos inmuebles, es decir, entre 25.629 euros, para el más caro, y 9.872 para el mas barato.