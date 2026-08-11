Las tarjetas de crédito ya generan más quejas que las hipotecas en Alicante

Ni las hipotecas ni las cuentas corrientes. Las tarjetas de crédito y débito se han convertido en el producto que más quejas genera entre los clientes de las entidades financieras en Alicante. Sobre todo, por los fraudes que suelen cometerse aprovechando las facilidades que otorga este medio de pago.

Así lo recoge la Memoria de Reclamaciones que anualmente elabora el Banco de España, donde también queda claro que las entidades financieras siguen teniendo las de ganar ante cualquier desacuerdo: solo uno de cada cuatro casos que llegaron al supervisor a lo largo de 2025 se resolvieron de forma favorable para el cliente.

En total, durante el año pasado se presentaron en Alicante 1.208 reclamaciones de clientes bancarios, lo que supuso un considerable descenso del 29,6 % sobre el ejercicio anterior. Sin embargo, esta aparente mejora del comportamiento de las entidades se debió, en realidad, a la normalización de la situación tras la avalancha de reclamaciones que se produjo a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los gastos hipotecarios, que disparó las demandas por este motivo durante ese ejercicio.

De esta forma, lo que en realidad se redujo fueron las quejas específicas vinculadas a las hipotecas -la contracción llegó al 72,8 %- mientras siguieron aumentando las reclamaciones por otro tipo de productos. Entre ellos, destacan los problemas vinculados a las tarjetas de crédito, que sumaron 404 solicitudes, un 44,3 % más que en el año anterior, y las relacionadas con las cuentas corrientes, que representaron otras 367, un 5,5 % más.

También se dispararon un 50,9 % las vinculadas a préstamos personales, que totalizaron otras 86 reclamaciones ante el supervisor en la provincia.

Fraudes

Si se analizan por temática en lugar de hacerlo por producto, el principal motivo de reclamación de los alicantinos antes el Banco de España fueron los fraudes, con un total de 347 casos, un 22,2 % más que en 2024. Las discrepancias ocasionadas por el cobro de gastos y comisiones se redujeron un 26,8 % y las de los gastos de formalización de las hipotecas, un 87,9 %.

La fachada de la sucursal del Banco de España en la Rambla de Alicante. / Jose Navarro

Por el contrario, aumentaron las quejas por falta de información o documentación adecuada, un 278 %, hasta los 92 casos; o los relacionados con la cancelación de productos (+52,3 %, con 67 solicitudes), además de las disconformidades con el importe de la deuda pendiente (+140 %, 48 casos), muchas veces relacionadas con las denominadas tarjetas revolving.

Pocas victorias

Pero, ¿sirve de algo quejarse ante el Banco de España? A tenor de los datos, no mucho. Para empezar, porque la mayoría de las reclamaciones presentadas son inadmitidas, o bien porque no cumplen algún requisito formal -como haber pasado antes por el Servicio de Atención al Cliente de la propia entidad- o porque el supervisor no las considera de su competencia. Así, en Alicante en 2025 no pasaron el filtro 717 -el 59 %- de las 1.208 reclamaciones presentadas.

De las que sí consiguen superar este primer filtro, otro 37,2 % se resuelven a favor de la entidad financiera, mientras que solo el 20,2 % lo hace a favor de los clientes. Eso sí, hay otro 36 % en los que el banco en cuestión llega a un acuerdo antes de que se pronuncie el supervisor.

En conclusión, que el balance final es que solo en un 22 % de ocasiones el cliente logra su objetivo, frente a un 78 % de fracasos.

Eso sí, los pocos que tuvieron éxito en esta tarea el año pasado lograron recuperar 246.227 euros, según la Memoria, lo que supone unos 511 euros por cada cliente que salió victorioso en su disputa.